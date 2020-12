Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Ann-Kathrin Götze: Foto aus dem Kreissaal aufgetaucht! SO sah sie kurz vor Romes Geburt aus

Wow, so hat man Model Ann-Kathrin Götze noch nie gesehen! Die Frau von Fußballspieler Mario Götze hat ein extrem intimes Bild mit ihren Fans geteilt.

Der Schnappschuss entstand kurz bevor Ann-Kathrin Götze ihren Sohn Rome im Arm halten konnte – und zwar im Kreissaal!

Ann-Kathrin Götze: Foto aus dem Kreissaal veröffentlicht

Auf Instagram hat Ann-Kathrin Götze ihre Fans zu einer besonderen Fragerunde aufgefordert. Ihre Anhänger sollten Vorschläge machen, von was die 31-Jährige Fotos veröffentlichen soll.

Ann-Kathrin Götze hat ein intimes Foto kurz vor der Geburt ihres Sohnes veröffentlicht. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Ein Fan fackelte nicht lange und wünschte sich ein Bild von der Geburt des kleinen Rome Götze – und Ann-Kathrin erfüllte diesen Wunsch. Auf einem witzigen Foto direkt aus dem Kreissaal sieht man die Götzes uneitel mit Haarschutz-Hauben auf dem Kopf und Mundschutz.

Das ist Ann-Kathrin Götze:

Ann-Kathrin Götze wurde am 6. Dezember 1989 in Emmerich geboren

Sie versuchte sich zunächst als Sängerin, veröffentlichte unter dem Künstlernamen Trina B. zwei Singles: „This is Me“ und „Body Language“

2012 schaffte sie es bei „Germany's Next Topmodel“ unter die Top 50, 2013 stand sie für GQ und FHM vor der Kamera

2012 lernte sie auch ihren jetzigen Ehemann Mario Götze kennen – 2018 heiratete das Paar standesamtlich, ein Jahr darauf folgte die Trauung auf Mallorca

Am 5. Juni 2020 kam Sohn Rome zur Welt

Laut der damals Schwangeren ist das Bild nur „Sekunden, bevor er geboren wurde“ geschossen worden. Trotz den Strapazen einer Geburt sieht Ann-Kathrin bemerkenswert frisch und fit aus – und auch Mario scheint unter seinem Mundschutz gelassen zu lächeln.

Dieses witzige Bild von Ann-Kathrin und Mario Götze entstand im Kreissaal. Foto: Instagram Ann-Kathrin Götze

Ein tolles Foto fürs Familienalbum – und ein gelungener Einblick für die Fans von Ann-Kathrin Götze.

Mehr zu Ann-Kathrin Götze:

