Ann-Kathrin Götze: Öffentliche Liebeserklärung von Ehemann Mario – „Wunderschöne Worte“

Es läuft wieder rund bei Mario Götze - fußballerisch und privat ja ohnehin.

Der frischgebackene Vater und seine Frau Ann-Kathrin Götze hatten ein besonderes Wochenende. Denn Ann-Kathrin Götze feierte Geburtstag.

Ann-Kathrin Götze: Bewegende Worte von Ehemann Mario

Und Mario fand zuckersüße Worte für seine Ehefrau: „Your son and your husband are very proud of you. Happy birthday! You are a great wife and a beautiful and caring mother.“

Ann-Kathrin und Mario Götze. Foto: imago images

Diese emotionalen Worte gehen bei den Fans des Paares runter wie Öl.

Das ist Ann-Kathrin Götze:

Ann-Kathrin Götze wurde 1989 in Emmerich geboren

Sie versuchte sich zunächst als Sängerin, veröffentlichte unter dem Künstlernamen Trina B. zwei Singles: „This is Me“ und „Body Language“

2012 schaffte sie es bei „Germany's Next Topmodel“ unter die Top 50, 2013 stand sie für GQ und FHM vor der Kamera

2012 lernte sie auch ihren jetzigen Ehemann Mario Götze kennen – 2018 heiratete das Paar standesamtlich, ein Jahr darauf folgte die Trauung auf Mallorca

Seit 2020 zieht das Ehepaar zusammen Sohn Rome groß

„Wunderschöne Worte für deine Frau. Du bist super", kommentiert ein User.

Ein weiterer Fan ergänzt: „An Eurem liebevollen Miteinander können sich viele ein Beispiel nehmen. Sehr sympathisch und auf dem Boden geblieben."

Und neben Geburtstagsgrüßen gab es auch Lob für Götzes Leistung auf dem Platz: „Alles gute zum Geburtstag Ann-Kathrin Götze und Glückwunsch Mario Götze zum Tor heute“.

Götze überzeugt mit tollem Tor

Der Weltmeister von 2014 hatte mit einem herrlichen Chip-Tor sein PSV Eindhoven im Spiel gegen SV Heerenven in Führung gebracht. Am Ende stand zwar nur ein 2:2-Unentschieden, doch Götze überzeugt bislang mit drei Treffern in fünf Liga-Spielen in den Niederlanden. Hier mehr zum furiosen Götze-Auftritt bei DER WESTEN.

Und dieser Treffer dürfte wohl seiner Ehefrau gewidmet worden sein. (ms)