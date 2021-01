Ann-Kathrin Götze: Spielerfrau teilt neues Foto – und fühlt sich wie Jennifer Lopez

Ann-Kathrin Götze versorgt ihre Fans gerne mit Fotos bei Instagram. Fast täglich gibt es neue Schnappschüsse für die Fans der Ehefrau von Fußballer Mario Götze.

Auf einem neuen Bild präsentiert sich Ann-Kathrin Götze leger im weißen Oversize-Mantel, Jogginghose und Turnschuhe, die Haare zum Pferdeschwanz gebunden. In der Hand hält die junge Mutter von Söhnchen Rome einen To-Go-Kaffeebecher und steht vor dem Eingang eines Wohnhauses.

Ann-Kathrin Götze fühlt sich wie Jennifer Lopez

Dazu schreibt Ann-Kathrin Götze: „Felt like Jenny from the Block today. Don't ask me why“ und spielt dabei auf Superstar Jennifer Lopez an.

---------------

Das ist Ann-Kathrin Götze:

Ann-Kathrin Götze wurde am 6. Dezember 1989 als Ann-Kathrin Brömmel in Emmerich geboren

Sie versuchte sich zunächst als Sängerin, veröffentlichte unter dem Künstlernamen Trina B. zwei Singles: „This is Me“ und „Body Language“

2012 schaffte sie es bei „Germany's Next Topmodel“ unter die Top 50, 2013 stand sie für GQ und FHM vor der Kamera

2012 lernte sie auch ihren jetzigen Ehemann Mario Götze kennen – 2018 heiratete das Paar standesamtlich, ein Jahr darauf folgte die Trauung auf Mallorca

Im Juni 2020 brachte Ann-Kathrin Sohn Rome zur Welt

-------------------------------

Die Fans der 31-Jährigen sind sich zwar einig, dass sie auf dem Bild toll aussieht - doch eine Ähnlichkeit mit der Sängerin wollen sie genau wie die Spielerfrau selbst nicht so recht erkennen.

„Bigger earrings required“, also größere Ohrringe werden dafür gebraucht, heißt es beispielsweise unter dem Post bei Instagram.

Foto: imago images / ZUMA Wire

-------------------

Mehr zu Ann-Kathrin Götze:

-------------------

Ein anderer Follower vermutet: „Wegen der Kreolen - oder ist es wegen der Sneaker?“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

+++ Ann-Kathrin Götze teilt Foto von Baby Rome – die Reaktionen sind eindeutig +++

Wir müssen zugeben - Verwechslungsgefahr besteht bei Ann-Kathrin Götze und J.Lo zumindest optisch nicht unbedingt. Aber wer wäre nicht gerne für einen Tag ein Weltstar... (cs)