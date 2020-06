Ann-Kathrin Götze: Geheimnis gelüftet – DESHALB heißt ihr Sohn Rome

Als Ann-Kathrin Götze ihren kleinen Sohn der Weltöffentlichkeit vorstellte, hatten wohl die meisten Menschen zwei Gedanken im Kopf.

Erstens: Oh Gott, ist der Kleine süß. Und zweitens: Rome, was soll dieser Name denn bedeuten? Schnell wurde gemutmaßt. Haben Ann-Kathrin Götze und Spielergatte Mario Götze das Kind etwa in der italienischen Metropole Rom gezeugt? Oder will Mario Götze etwa zur AS Rom wechseln?

Ann-Kathrin Götze: Das steckt hinter dem Namen Rome

Ann-Kathrin Götze und ihr Mann Mario. Foto: imago images

Lange ließ Ann-Kathrin Götze ihre Fans zum Glück nicht im Dunkeln tappen. In ihrer Instagram-Story verriet Ann-Kathrin, was hinter dem außergewöhnlichen Namen steckt.

Ann-Kathrin Götze: „Der Name war Marios Idee. Er hatte den Namen irgendwo gehört und wir haben uns direkt in ihn verliebt, weil wir ihn zuvor noch nie gehört hatten. Und das ist die Geschichte dahinter. Es ist keine große Sache. Wir haben ihn gehört, uns verliebt und entschieden uns, ihn so zu nennen.“

Rome war eine Frühgeburt

Weiter beschreibt Ann-Kathrin auch noch, dass es sich bei der Geburt des kleinen Rome um eine Frühgeburt handelte. So sei Rome sieben Wochen eher als geplant zur Welt gekommen. Zum Glück ist der Kleine jedoch wohlauf, obwohl er die ersten drei Wochen nach seiner Geburt zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben musste.

Ann-Kathrin Götze hatte ihr Baby-Glück mit Mario lange geheim gehalten. Warum sie das tat, liest du hier.