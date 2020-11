Ann-Kathrin Götze zeigt Schlafzimmer-Bild: Alle starren nur auf ein Detail

Ann-Kathrin Götze und ihr Mann, Ex-BVB-Star Mario Götze zeigen gerne Einblicke in ihr Privatleben. Fotos mit Sohnemann Rome, Kaffee-Sessions in der eigenen Küche oder auch auch mal ein Bild aus dem Schlafzimmer.

Um letzteres geht es auf dem neuesten Bild, das Ann-Kathrin Götze bei Instagram ihren Followern präsentiert. So überrascht sie ihre Fans mit einem Selfie aus dem heimischen Schlafzimmer. Verträumt hat sie sich vor den Spiegel gesetzt, scheint in ihrem Handy zu stöbern. Dabei wandert der Blick vieler Follower und vor allem Followerinnen eher in die unteren Körperregionen von Ann-Kathrin Götze. Der Grund ist nachvollziehbar. Doch was ist denn überhaupt zu sehen?

Ann-Kathrin Götze überrascht Fans mit Selfie aus dem Schlafzimmer

„Well.. at home“, postet die 30-Jährige auf ihrem Instagram-Account mit ihrem iPhone. Doch der Fokus liegt auf ihren Füßen. Ihre Fans sind begeistert: „So so schön“, schwärmt eine Nutzerin. „Ich liebe deine Schuhe“, schreibt eine andere. Aber auch andere Nutzer sind der gleichen Meinung: „Mega Schuhe“ und „Die Schuhe sind ein Traum“, wird kommentiert.

---------------

Das ist Ann-Kathrin Götze:

Ann-Kathrin Götze wurde 1989 in Emmerich geboren

Sie versuchte sich zunächst als Sängerin, veröffentlichte unter dem Künstlernamen Trina B. zwei Singles: „This is Me“ und „Body Language“

2012 schaffte sie es bei „Germany's Next Topmodel“ unter die Top 50, 2013 stand sie für GQ und FHM vor der Kamera

2012 lernte sie auch ihren jetzigen Ehemann Mario Götze kennen – 2018 heiratete das Paar standesamtlich, ein Jahr darauf folgte die Trauung auf Mallorca

Seit 2020 zieht das Ehepaar zusammen Sohn Rome groß

-------------------------------

Ann-Kathrin Götze: Neue Schuhe – Fans sind begeistert

Auslöser für diese unglaubliche Welle an Begeisterung sind die neuen Chanel-Sneaker, die Ann-Kathrin Götze auf ihrem Selfie trägt. In weiß mit pastellfarbenen Akzenten passen sie sich dem Rest des Outfits und auch der Einrichtung des Schlafzimmers an: Alles ist in einer eleganten Mischung aus Silber, Gold und Grau gehalten und somit perfekt aufeinander abgestimmt!

-------------------------------

Das könnte dich auch interessieren:

+++ Cathy Hummels: „Mir geht der Arsch auf Grundeis“ – DAS bereitet ihr große Sorgen +++

+++ Cathy Hummels postet ungewöhnliches Foto – Fans haben nur eine Frage +++

+++ Cathy Hummels leitet die Wintersaison ein – doch diese Aussage sorgt für Wut +++

-------------------------------

Dass das neue Selfie so hohe Wellen schlagen würde, hat Ann-Kathrin Götze bestimmt nicht geahnt.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ann-Kathrin Götze und ihr Mann Mario. Foto: imago images / Independent Photo Agency Int.

Ob das Foto bereits in der neuen Wohnung von Ann-Kathrin Götze und ihrem Mann Mario aufgenommen wurde, ist unklar. Klar ist, dass die beiden gerade dabei sind, ihre Zelte in Dortmund abzubrechen. Schließlich spielt Marion nun in Holland. Nun spricht der Ex-BVB-Star über seine Vergangenheit.

---------------

Das ist Mario Götze:

Mario Götze ist am 3. Juni 1992 in Memmningen geboren

Den Großteil seiner Fußball-Karriere verbrachte er bei Borussia Dortmund

Weltweit bekannt wurde Mario Götze durch das Siegtor im WM-Finale 2014 gegen Argentinien

Seit diesem Jahr spielt Götze beim holländischen Spitzenklub PSV Eindhoven

--------------------

Ann-Kathrin Götze nimmt Abschied: Dieses Foto macht besonders wehmütig

Ann-Kathrin Götze musste sich kürzlich von ihrem Leben in Dortmund verabschieden. Sie postete bei Instagram einige Bilder - vor allem eines machte besonders wehmütig. Hier mehr dazu>>> (ali)