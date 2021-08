Ann-Kathrin Götze: Sorge um die Spielerfrau – „Ich möchte das überprüfen lassen“

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Das Leben von Spielerfrau Ann-Kathrin Götze scheint auf den ersten Blick wie ein Märchen. Die 31-Jährige hat einen erfolgreichen Fußballer geheiratet, ein süßes Baby bekommen, reist mit ihnen um die ganze Welt und trägt jeden Tag neue Stücke von namhaften Designern.

Neue Aufnahmen von Ann-Kathrin Götze geben ihren Fans nun jedoch Grund zur Sorge. Wie schlimm steht es wirklich um die Gesundheit des Models?

Ann-Kathrin Götze trägt Langzeit-EKG: „Mein Herz schlägt nicht regelmäßig“

In ihrer Instagram-Story zeigt sich Ann-Kathrin Götze plötzlich mit einem Langzeit-EKG an ihrer Brust. Was den ein oder anderen Follower zunächst beunruhigen könnte, sei aber nur eine Vorsichtsmaßnahme, wie die Influencerin erklärt.

Ann-Kathrin Götze spricht erstmals über ihre Herzprobleme. Foto: IMAGO / Team 2

„Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Aber seit Rome geboren wurde, schlägt mein Herz manchmal nicht regelmäßig. Es schlägt sehr schnell, kommt dann runter und dann wieder sehr schnell. Ich möchte das einfach überprüfen lassen, denn meine Gesundheit ist alles für mich“, erklärt die Ehefrau von Mario Götze bei Instagram.

----------------------------------------

Das ist Ann-Kathrin Götze:

Ann-Kathrin Brömmel wurde am 6. Dezember 1989 in Emmerich geboren

Sie versuchte sich zunächst als Sängerin, veröffentlichte unter dem Künstlernamen Trina B. zwei Singles: „This is Me“ und „Body Language“

Im Jahr 2012 schaffte Ann-Kathrin es bei „Germany's next Topmodel“ unter die Top 50

Im selben Jahr lernte sie auch ihren jetzigen Ehemann Mario Götze kennen – 2018 heiratete das Paar standesamtlich, ein Jahr darauf folgte die Trauung auf Mallorca

Im Juni 2020 brachte Ann-Kathrin Götze Sohn Rome zur Welt

----------------------------------------

Ann-Kathrin Götze: Leidet sie unter schwangerschaftsbedingter Herzschwäche?

Was zunächst nach einem dramatischen Einzelfall klingt, betrifft in Wirklichkeit sehr viele Mütter. Nicht nur Ann-Kathrin Götze leidet unter Herzrasen während und nach der Schwangerschaft. Die Krankheit Kardiomyopathie tritt laut „vip.de“ nämlich bei einer von 1.000 bis 1.500 Schwangerschaften auf.

Kardiologe Prof. Dr. med. Johann Bauersachs erklärt in einem Bericht der Deutschen Herzstiftung: „Ein möglicher Auslöser für diese Form der Herzschwäche ist das Stillhormon Prolaktin, das über eine komplexe molekulare Kette das Herz schädigt.“

Für Ann-Kathrin Götze soll es aber Hoffnung geben. Denn: Die Heilungschancen der schwangerschaftsbedingten Herzschwäche seien, wenn sie rechtzeitig erkannt werden, sehr gut. Eine Herzinsuffizienztherapie könne dabei helfen.

----------------------------------------

----------------------------------------

Ob es sich im Fall von Ann-Kathrin Götze tatsächlich um eine Kardiomyopathie handelt, steht allerdings noch nicht fest. Nach einem Arztbesuch ist die Mama von Baby Rome aber hoffentlich bald schlauer.

Sat.1-Moderatorin Alina Merkau steht kurz vor ihrer zweiten Entbindung. Warum sie nur wenige Tage vor der Geburt allerdings gar keine Lust mehr hat, liest du hier.