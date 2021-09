Ann-Kathrin Götze super sexy! Fans flippen aus: „Hot hot hot“

Heiß, heißer Ann-Kathrin Götze. Wie gut die Frau von Ex-BVB-Star Mario Götze an dessen Seite aussieht, hat die 31-Jährige schon oft gezeigt.

Jetzt stellt Ann-Kathrin Götze unter Beweis, dass sie auch ganz ohne teuren Designer-Fummel eine super Figur macht.

Ann-Kathrin Götze, hier auf einem Event im November 2019, zeigt sich auf Instagram jetzt super sexy. Foto: IMAGO / Future Image

Ann-Kathrin Götze: Sexy Unterwäsche-Foto macht die Fans total verrückt

So teilte die 31-Jährige am Freitagabend ein Foto auf Instagram, dass sie lediglich in knappen Dessous zeigt. Auf dem Foto hat es sich Ann-Kathrin Götze vor ihrem Wandschrank bequem gemacht. Eine Bluse über die rechte Schulter geworfen, das Smartphone in der linken Hand. Dazu ein verträumter Blick.

Das ist Ann-Kathrin Götze:

Ann-Kathrin Brömmel wurde am 6. Dezember 1989 in Emmerich geboren

Sie versuchte sich zunächst als Sängerin, veröffentlichte unter dem Künstlernamen Trina B. zwei Singles: „This is Me“ und „Body Language“

Im Jahr 2012 schaffte Ann-Kathrin es bei „Germany's next Topmodel“ unter die Top 50

Im selben Jahr lernte sie auch ihren jetzigen Ehemann Mario Götze kennen – 2018 heiratete das Paar standesamtlich, ein Jahr darauf folgte die Trauung auf Mallorca

Im Juni 2020 brachte Ann-Kathrin Götze Sohn Rome zur Welt

Auf Instagram arbeitet Ann-Kathrin als Influencerin

Fertig ist das Foto, dass vor allem ihre männlichen Follower verrückt macht. Dazu schreibt das Model: „Hübsch und doch bequem. Das ist meine liebste Art mich anzuziehen.“

Wie bequem das Ganze nun wirklich ist, lassen wir an dieser Stelle mal dahingestellt. Klar ist jedoch, den Fans gefällt's.

„Ann-Kathrin Götze: Fans aus dem Häuschen – „Hot, hot, hot“

„Hot, hot, hot“, schreibt beispielsweise ein Follower der 31-Jährigen. Und ein anderer glaubt gar, dass Ehemann Mario nun gar nicht mehr sooo viel Lust hat, am Wochenende für seinen Verein, die PSV Eindhoven, auf dem Platz zu stehen.

Ann-Kathrin Götze lässt die Hüllen fallen! Foto: picture alliance / Jörg Carstensen/dpa

Er schreibt: „Ich schätze, Mario ist an diesem Wochenende 'verletzt' und muss drinnen bleiben, um sich zu erholen.“ Nun ja, wer könnte es ihm verübeln.

