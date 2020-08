Ann-Kathrin Götze: Frau von Mario Götze mit trauriger Botschaft –„Ich vermisse...“

Vor einigen Wochen ist Ann-Kathrin Götze das erste Mal Mutter geworden. Seitdem hat sich einiges in dem Leben der Götzes geändert – und es gibt durchaus Dinge, die Gattin von WM-Held Mario Götze in ihrem neuen Leben vermisst.

Ann-Kathrin Götze: Wehmütiger Rückblick auf letzten Sommer

So machte Ann-Kathrin Götze am Donnerstag ihren Fans auf Instagram ein Geständnis. Sie teilte ein Foto, das genau vor einem Jahr an diesem Tag aufgenommen wurde.

Ann-Kathrin Götze trauert ihrem Urlaub vor einem Jahr hinterher. Foto: Instagram Ann-Kathrin Götze

Es zeigt Ann-Kathrin Götze in einem kurzen, gelben Sommerkleid auf der italienischen Insel Capri.

Das ist Ann-Kathrin Götze:

Ann-Kathrin Götze wurde am 6. Dezember 1988 als Ann-Kathrin Brömmel in Emmerich geboren

Sie arbeitet als Model und Influencerin

2012 nahm sie an der siebten Staffel der Castingshow Germany’s Next Topmodel teil, schaffte es in die Top-50

Seit 2012 ist Brömmel mit Fußballer Mario Götze liiert

Im Mai 2018 heirateten Mario und Ann-Kathrin standesamtlich

2019 folgte die Trauung auf Mallorca

Am 5. Juni 2020 kam ihr erster Sohn Rome zur Welt

„Ich habe gerade einen Rückblick aus Capri geteilt, wo ich letztes Jahr mit Mandy (Bork) zu meinem Junggesellinenabschied hingefahren bin, nach meiner Hochzeit.“

Ann-Kathrin Götze gesteht: „Ich vermisse...“

Der Ort hat es Ann-Kathrin Götze offenbar angetan, wehmütig gesteht sie: „Ich vermisse diese Insel so sehr. Sie ist so schön und voller Zitronen. Ganz ehrlich, das ist mein Lieblingsort.“

Doch Capri ist nicht das einzige, was die 32-Jährige beim Sichten der alten Fotos vermisst. „Ich habe festgestellt, dass meine Haare damals viel kürzer und dunkler waren. Und das gefällt mir wirklich gut. Ich denke, ich werde meine Wurzeln wieder dunkler machen.“

Damit endet der Trip des Models in die Vergangenheit, Sohn Rome fordert ihre Aufmerksamkeit. Wer weiß, vielleicht wird Ann-Kathrin Götze ihm ja einmal ihren Lieblingsort zeigen. (kv)