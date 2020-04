Ann-Kathrin Götze: Frau von BVB-Star Mario mit deutlichen Worten – „Es ist mir egal!“

Ann-Kathrin Götze geht in der Corona-Krise einen ungewöhnlichen Schritt.

Seit gut einer Woche ist bekannt, dass Ann-Kathrin Götze und ihr Ehemann, BVB-Star Mario, ein Baby erwarten. Doch die Corona-Krise stellt auch das schwangere Model vor eine große Herausforderung.

Nun geht Ann-Kathrin Götze einen ungewöhnlichen Schritt.

Ann-Kathrin Götze geht ungewöhnlichen Schritt

„Ich habe mir heute etwas Schönes angezogen und mich geschminkt“, erzählt Ann-Kathrin in ihrer Instagram-Storys. Die 30-Jährige ist mittlerweile seit drei Wochen zu Hause.

Die Instagram-Story. Foto: Instagram / Ann-Kathrin Götze

„Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mache mich einfach ohne Grund schick“, sagt das schwangere Model. „Es ist mir egal!“

Neue Routine für Ann-Kathrin

Erst kürzlich gab Ann-Kathrin Götze in einem Interview mit der „Vogue“ zu, dass sie es nicht gewohnt sei, so viel zu Hause zu sein. Sonst reist das Model schließlich fast jede Woche in eine andere Stadt.

Aber die 30-Jährige weiß auch: „Diese neue Routine bereitet mich schon einmal gut auf unsere Zukunft mit Kind vor.“

Das ist Ann-Kathrin Götze:

Ann-Kathrin Götze wurde als Ann-Kathrin Brömmel am 6. Dezember 1989 in Emmerich am Rhein geboren

Sie ist die Frau von BVB-Star Mario Götze

Seit 2012 sind die beiden zusammen, 2018 heirateten sie auf Mallorca

Sie arbeitet als Model

2012 hat sie bei Germany's Next Topmodel mitgemacht. Sie schaffte es unter die Top 50

Marios Zukunft weiterhin ungewiss

Wie es sportlich für Ann-Kathrins Ehemann Mario Götze weitergeht, ist weiterhin unklar. Sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft aus, die Zeichen stehen auf Abschied. Mehr dazu liest du hier >>>. (nr)