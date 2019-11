Ann-Kathrin Götze teilt pikantes Foto: Hat sie etwa ...?

Hat sie sich tatsächlich getraut, SO auf die Straße zu gehen? Die Rede ist von Ann-Kathrin Götze. Sie ist bekanntlich großer Mode-Fan. Nicht nur modelt sie selbst, auch sieht man die Frau von „Borussia Dortmund“-Star Mario Götze regelmäßig auf der Fashion Week. Jetzt allerdings verwirrt die Spielerfrau mit einem Bild – und ihre Fans haben eine Vermutung.

Ann-Kathrin Götze flanierte seinerzeit durch Mailand – jener Stadt, in der der BVB am Mittwoch eine bittere 0:2-Niederlage in der Champions League hinnehmen musste.

Ann-Kathrin Götze teilt pikantes Bild: Hat sie etwa...?

Ann-Kathrin Götze: Marios Ehefrau. Foto: imago images / Revierfoto

Ganz Influencer-like posierte die 29-Jährige in den italienischen Straßen – Louis-Vuitton-Tasche in der Hand und Designer-Boots am Fuß. Nur eine Sache fehlte. Zumindest vermuteten das ihre Follower.

Hemdblusenkleid in Nadelstreifen-Optik, so wirkt ihr Outfit auf den ersten Blick. Doch beim genaueren Hinsehen fällt auf: Für ein Kleid ist das Oberteil dann doch ein bisschen zu kurz. Wo also ist ihre Hose?

Das ist Ann-Kathrin Götze:

Ann-Kathrin Götze wurde am 6. Dezember 1989 in Emmerich am Rhein geboren

Ihr Geburtsname ist Brömmel

Sie ist ein deutsches Model

Bekannt wurde Götze durch ihre Beziehung zu BVB-Star und Weltmeister Mario Götze

Im Mai heiratete das Paar standesamtlich, in diesem Jahr gaben sie sich das Ja-Wort auf Mallorca

„Wer braucht schon Hosen?“, fragte Ann-Kathrin Götze auch prompt zum Bild. Und ihre Fans glauben tatsächlich, dass Marios bessere Hälfte schlichtweg auf das Unterteil verzichtet hat.

Die Antworten auf Ann-Kathrins Frage folgen auf Instagram schnell:

„Du offenbar nicht“

„Wenn ich diese Beine hätte... Nie wieder Hosen“

„Bei den Beinen würde ich die Hose auch einfach weglassen“

„Wer braucht schon ‘ne Hose“

„Hier ist es zu kalt ohne Hose“

Details sticht ins Auge

Allerdings sticht ein winziges Detail ins Auge: Ann-Kathrin Götze trägt sehr wohl eine Hose. Die schimmert ganz knapp unter der Bluse hervor. Na dann kann beim potenziellen Windstoß ja nichts mehr schief gehen.

Ihre Beine zeigte die Spielerfrau auch ein paar Tage später bei einem Herbstspaziergang - mit Kleid und Overknee-Stiefeln. Ganz ohne Hose, versteht sich.

