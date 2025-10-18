„Das ist traurig“: Anke Engelke sorgt für Diskussion – wegen ihres Gesichts!

Seit Jahrzehnten bringt sie Deutschland zum Lachen. Doch jetzt ist vielen offenbar das Lachen vergangen – ausgerechnet wegen Anke Engelkes Aussehen!

Die 59-Jährige steht gerade mitten in der Promo-Tour für ihren neuen Kinofilm „Dann passiert das Leben“, der im November startet. Eigentlich wollte sie über ernste Themen sprechen. Doch was inhaltlich zählt, gerät komplett in den Hintergrund.

Anke Engelke mit besonderer Message

In einem Interview mit „Blue News“ redet die Schauspielerin offen über Sorgen, die sie beschäftigen. „Ich wünsche mir Frieden mehr denn je“, sagt sie nachdenklich. „Er scheint gerade ein wertvolles Gut zu sein, das fast unmöglich zu schützen ist.“ Sie spricht ruhig, überlegt, ernst. Doch statt über ihre Worte zu reden, konzentrieren sich viele nur auf eines – ihr Gesicht.

+++ „Wer wird Millionär?“-Kandidat aus NRW – ER ist kein Unbekannter +++

Vor allem auf TikTok wird der Interview-Clip heiß diskutiert. Kommentare wie „Sie ist ja richtig alt geworden“ oder „Was ist mit ihrem Gesicht passiert?“ häufen sich unter dem Video. Einige schreiben sogar, sie hätten Anke Engelke kaum wiedererkannt.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch es gibt auch viele, die sich gegen diese Oberflächlichkeit stellen. „Sie sagt so wichtige Dinge, und alle reden nur über Falten. Das ist traurig“, meint eine Nutzerin. Ein anderer bringt es auf den Punkt: „Alle wollen, dass Frauen in Würde altern – und wenn sie es tun, wird genau das kritisiert.“

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Ein weiterer Kommentar trifft viele mitten ins Herz: „Wenn ich die Kommentare über ihre Optik lese, macht mich das sehr traurig. Frieden bedeutet auch, andere Menschen in Ruhe zu lassen und sie nicht anzugreifen.“ Oder, wie es ein Fan schreibt: „Sie ist klasse, klug und wunderschön. Fertig.“