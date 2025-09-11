Trauer um Schlagersängerin – Anja Hauptmann mit 84 Jahren verstorben

Große Trauer in der Musikwelt: Anja Hauptmann (†84), eine feste Größe der Schlagerszene der 70er Jahre, ist nun gestorben. Mit dem Hit „Mein Kind“ wurde sie 1975 zum Star. In ihrer Karriere arbeitete sie unter anderem mit Abi Ofarim (†80), dem Vater von Gil Ofarim (43), zusammen. Zudem machte sie sich als Texterin und Übersetzerin einen Namen.

Nun ist die Grand Dame des Schlagers im Alter von 84 Jahren von uns gegangen, wie „Bild“ berichtet. Den Tod bestätigte ihr Sohn Emanuel gegenüber der Zeitung.

Anja Hauptmann mit 84 Jahren verstorben

Anja Hauptmann, die auch als Schauspielerin in der Kultserie „Kir Royal“ zu sehen war, verstarb am Donnerstag (11. September), wie „Bild“ berichtet. „Meine Mutter ist an Organversagen gestorben. Sie hat einen Traum gelebt, immer aus dem Vollen geschöpft“, so Emanuel über die Todesursache seiner Mutter.

Anja Hauptmann wurde 1941 in München geboren. Dabei war ihre Familie von Künstlern geprägt. Ihr Großvater war der Literaturnobelpreisträger Gerhart Hauptmann, ihr Urgroßvater der Komponist Max von Schillings. Nach einer Ausbildung zur Dolmetscherin begann Hauptmann Mitte der 60er Jahre als Ansagerin beim ZDF, bevor sie ihren Weg in die Musik fand.

Anja Hauptmann war Teil der Promi-Szene

Ihr Sohn beschreibt seine Mutter als „ungewöhnlich unabhängig“ für eine Frau ihrer Generation. Weiter heißt es: „Meine Mutter war alleinerziehend und nie verheiratet.“ 1996 zog Anja Hauptmann dann nach Berlin und wurde schnell Teil der Promi-Szene vor Ort. „Es gab keinen, den sie nicht kannte. Sie war Teil der High Society in Berlin und München“, so Emanuel Hauptmann.

Später machte sich Hauptmann auch als Übersetzerin englischsprachiger Musicals einen Namen, darunter „Jesus Christ Superstar“ und „Dirty Dancing.“

Anja Hauptmann lebte „ungewöhnlich unabhängig“, wie ihr Sohn beschreibt. Emanuel Hauptmann weiter: „Meine Mutter war alleinerziehend und nie verheiratet.“ Die Musikerin lebte bis zuletzt in einer Seniorenresidenz im brandenburgischen Bad Belzig.