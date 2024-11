Anita Latifi privat: Streit mit Profi-Kicker endete vor Gericht – sie bekannte sich schuldig

Anita Latifi ist im TV – und vor Gericht – keine Unbekannte. Anders als andere Kandidaten legte sie sich bei „Deutschland sucht den Superstar“ weniger mit Dieter Bohlen als mit einem anderen Mann an. Im Verlauf ihrer Karriere musste Anita Latifi schon zwei Mal vor Gericht – die Gründe waren Ernst. Doch was geschah privat bei Anita Latifi?

Bereits bei „DSDS“ zeigte Anita Latifi, dass sie nicht nur eine große Stimme, sondern auch ein großes Mundwerk hat. Sie eckte mit anderen Kandidaten an und sagte genau, wann und warum ihr bestimmte Dinge nicht passten. Doch auch an anderen Stellen hat es die „DSDS“-Teilnehmerin faustdick hinter den Ohren. Für ihre Schandtaten muss sich Anita Latifi 2024 beim „Promi-Büßen“ auf ProSieben verantworten – ob sie dich dieses Mal einsichtig zeigen wird?

Anita Latifi im Skandal bei DSDS: Sie forderte Schmerzensgeld!

Anita Latifi wurde am 16. Januar 1996 in Wuppertal geboren, ihre Eltern stammen aus dem Kosovo. In Wuppertal ist Anita Latifi privat mit ihren drei Geschwistern aufgewachsen, nach der Realschule wechselte sie auf ein Berufskolleg. Eigentlich war aber schon immer klar, dass Anita Latifi mit der Musik durchstarten würde – sie hat das musikalische Talent ihres Vaters geerbt, der mal in einer eigenen Band gespielt hat. Bevor Anita Latifi im Jahr 2014 zu „DSDS“ ging, trat sie als Sängerin in Kölner Discos auf. Bei „DSDS“ überzeugte die Kandidatin mit Songs von Nicki Minaj oder Party-Schlager. Privat musste Anita Latifi aber einen krassen Kampf ausfechten – und zog vor Gericht.

Während ihrer Teilnahme bei „DSDS“ tauchte im Internet ein privates Video auf, das zeigte, wie sich Anita Latifi nackt auf einem Bett in Szene setzte. Der Leak erschütterte Anita Latifi schwer, denn sie selbst hatte mit der Veröffentlichung des Videos nichts zu tun – dennoch entschuldige sie sich bei ihren Fans und zog einen Anwalt hinzu. Hinter dem Leak steckte Ricardo Bielecki, „DSDS“-Kandidat aus der 10. Staffel. Vor Gericht wurde Ricardo Bielecki wegen des Leaks zu einer Geldstrafe verurteilt – er musste 1.000 Euro Schmerzensgeld in 50 Tagessätzen an Anita Latifi zahlen.

Nicht nur bei DSDS eckte Anita Latifi mit den Männern an. Foto: imago images/Eibner

Anita Latifi privat: Mit DIESEM Profi-Fußballer hatte sie Sex

Im Jahr 2018 musste Anita Latifi erneut vor Gericht ziehen, aber wegen eines anderen Vorfalls. Offenbar hatte die „DSDS“-Teilnehmerin von ihrem letzten Gerichtsbesuch Blut geleckt – so kam es zumindest in der Öffentlichkeit rüber. Laut „Bild“ soll Anita Latifi im Jahr 2014 privat eine Affäre mit einem Profi-Fußballspieler gehabt haben. Zwischen Anita Latifi und Hakan Calhanoglu hatte es aber nicht richtig gefunkt, denn schon nach wenigen Monaten kehrte der Spieler – der unter anderem für den HSV- und Bayer-Leverkusen kickte – zurück zu seiner Freundin und beendete die Affäre mit Anita Latifi. Die „DSDS“-Kandidatin behauptete daraufhin, von Hakan Calhanoglu geschwängert worden zu sein. Zur „Bild“ sagte sie: „Wenn Hakan behauptet, dass er nur mit Kondom mit mir geschlafen hat, dann lügt er. Ich hatte damals nur mit ihm Verkehr.“

Die Schwangerschaft ist der Grund, weswegen Anita Latifi privat vor Gericht musste. Sie behauptete, der Profi-Fußballer habe sie zur Abtreibung gezwungen. Öffentlich behauptete Anita Latifi sogar, Hakan Calhanoglu hätte sie geschlagen. Als Entschädigung versuchte Anita Latifi im Jahr 2016 eine Summe von 250.000 Euro von Hakan Calhanoglu zu bekommen. Doch das ließ der Fußballspieler nicht so leicht mit sich machen – er zog die „DSDS“-Teilnehmerin wegen Erpressung vor Gericht. Denn Anita Latifi soll laut Anklage niemals schwanger gewesen sein, während sie das Gegenteil behauptete. Da die Erpressung nicht nachgewiesen werden konnte, musste sich Anita Latifi für einen Deal der Verleumdung schuldig bekennen. So wurde sie zu einer milden Strafe verurteilt und musste 70 Sozialstunden leisten. Eine härtere Strafe könnte sie beim „Promi-Büßen“ 2024 treffen.

