Anika Neuer: Nach EM-Aus von Manuel Neuer – jetzt ist es allen klar

Was hat Deutschland gelitten! Nach einem hochspannenden Viertelfinal-Krimi gegen Spanien fliegt die DFB-Elf von Julian Nagelsmann am Freitagabend (5. Juli) in der letzten Minute der Verlängerung aus der EM 2024 (hier alle Details).

Doch nicht nur die Fans im Stadion oder vor den heimischen TV-Bildschirmen fieberten mit unseren Fußballhelden um Florian Wirtz, Niclas Füllkrug und Manuel Neuer mit – auch die Frauen der Star-Kicker waren bei den Spielen der Heim-EM vor Ort, um ihre Liebsten zu unterstützen. Dabei setzte vor allem Anika Neuer mit ihren Outfits immer wieder ein Zeichen. Und darf sich trotz Niederlage ihres Ehemannes jetzt über eine gute Nachricht freuen.

Anika Neuer bekommt „volle Punktzahl“

Seit Jahrzehnten ist Manuel Neuer DIE Nummer eins im deutschen Tor, machte auch bei dieser EM im eigenen Land eine gute Figur. Seine Ehefrau Anika Neuer macht es ihm gleich – zumindest auf der Tribüne.

Mal bauchfrei, mal im kurzen Rock, aber immer im Trikot mit der Nummer Eins, stylte die 24-Jährige ihre Stadion-Outfits. Dafür gibt es nun Lob von Model-Agent und Styling-Experten Thomas Hayo. Gegenüber „T-Online“ erklärte der ehemalige GNTM-Juror: „Anika, die bekommt natürlich von mir die volle Punktzahl.“ Die Abwechslung, mit der die Mutter eines Sohnes ihre verschiedenen Trikots kombinierte, findet Hayo besonders schön. „Zweimal ein bauchfreier Look, einmal drinnen“ wie beim Viertelfinale gegen Dänemark.

Anika Neuer mit Botschaft an Ehemann Manuel

Für ihren (leider) letzten Auftritt bei dieser EM 2024 hatte sich Anika Neuer übrigens ein besonderes Trikot ausgesucht – das schwarze Torwart-Trikot der deutschen Nationalelf. Dazu trug sie eine schwarze Hose und ließ erneut ihren Bauchnabel hervorblitzen – laut Thomas Hayo eine passende Wahl für die sportliche Blondine. „Man sollte das Trikot so stylen, dass es zu seinem restlichen Look passt.“

Gut gelungen ist das aus Sicht des Experten auch Lisa Müller, der Ehefrau von Bayern-Star Thomas Müller, und Sara Gündoğan, Ehefrau von DFB-Kapitän İlkay.

Klar ist: Bei diesen Mode-Looks tut das Ausscheiden der deutschen Mannschaft wohl doppelt weh – und das nicht nur den fußballbegeisterten Männern.