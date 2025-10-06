Ex-Bachelor Andrej Mangold bei „Promi Big Brother“ 2025 – wie sieht es privat bei ihm aus?

Er war der Bachelor 2019 – heute ist Andrej Mangold eine feste Größe im Reality-TV. Doch wie steht es um sein Privatleben des Erstligisten? Zwischen Liebes-Aus, Betrugsvorwürfen, TV-Drama und einem überraschenden Liebescomeback mit Annika Jung bleibt es bei dem ehemaligen Basketball-Profi spannend.

Wer ist Andrej Mangold privat?

Geboren am 14. Januar 1987 in Hannover, aufgewachsen in Weferslingen bei Peine, hat Andrej Mangold eine multikulturelle Herkunft – seine Mutter ist US-Amerikanerin, der Vater stammt aus der früheren Sowjetunion.

Beruflich begann er als Basketball-Profi, spielte unter anderem beim ehemaligen Erstligisten TK Hannover, in der Bundesliga und 2014 sogar für die deutsche Nationalmannschaft. Neben dem Sport zeigte er Unternehmergeist – mit der Kaugummimarke „DasKaugummi„, die 2016 bei der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt wurde.

Dann entschied sich der Basketballspieler für die Reality-Welt. Bekannt wurde er 2019 durch seine Rolle als RTL-Bachelor, danach folgten Formate wie:

2020 : Das Sommerhaus der Stars

: Das Sommerhaus der Stars 2021 : Kampf der Realitystars

: Kampf der Realitystars 2024 : Fame Fighting

: Fame Fighting 2025: Promi Big Brother

Andrej Mangold im Steckbrief

Beruf Basketballspieler, Realitystar und Influencer – auf Instagram nennt er sich „Dregold“ Geburtstag 14.01.1987 Sternzeichen Steinbock Geburtsort Hannover Größe 1,90m (Ex-)Partnerin Jenny Lange (Expartnerin) und aktuelle Freundin Annika Jung

Die Liebe zu Annika Jung – Trennung, Drama und Liebescomeback

2022 machte Andrej Mangold seine Beziehung mit Influencerin Annika Jung offiziell. Kennengelernt hatten sich die beiden schon 2021 im gemeinsamen Urlaub auf Mykonos, wo ein Freund sie einander vorstellte.

Doch Anfang Februar 2025 folgte die überraschende Trennung. Mangold erklärte gegenüber der Bild-Zeitung, er habe während eines fünfmonatigen Auslandsdrehs in der Dominikanischen Republik erfahren, dass Annika ihn „belogen, betrogen und hintergangen“ habe. Besonders bitter: Er hatte eigentlich geplant, ihr einen Heiratsantrag zu machen.

„Ich wurde am Dienstag von Freunden am Flughafen abgefangen, was mich extrem überrascht hat. Auf dem Weg nach Köln haben sie mir dann vom Betrugsfall erzählt, woraufhin ich zusammengebrochen bin“, sagte er damals.

Betrug oder Missverständnis?

Ob es sich bei der Trennung im Februar 2025 um einen echten Betrug oder eher um ein Missverständnis handelt, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Laut Freundeskreis gab es keinen tatsächlichen Seitensprung, doch Annika Jung soll während Andrejs Auslandsreise intensiven Kontakt zu Männern gehabt haben. Für Andrej war das offenbar Vertrauensbruch genug – er zog einen Schlussstrich – zumindest vorerst.

Doch das Liebes-Aus hielt nicht lange: Im Juni 2025 tauchten gemeinsame Urlaubsfotos des Paares auf – ein erstes Zeichen der Versöhnung. Inzwischen leben die Zwei wieder gemeinsam in Köln. Nach mehreren Gesprächen und Aussprachen scheinen sie der Beziehung eine zweite Chance gegeben zu haben.

Andrej Mangold und Annika Jung sind trotz der Betrugsvorwürfe also noch zusammen – oder wieder.

Andrej Mangold und Annika Jung – hält die Liebe diesmal? Foto: IMAGO / Panama Pictures

Andrej Mangold und Jennifer Lange – Liebe aus dem TV

Ein früheres Kapitel in Andrejs Liebesleben war die Beziehung mit Jennifer Lange, seiner Auserwählten aus der RTL-Show „Der Bachelor“ 2019. Die Liebe hielt rund eineinhalb Jahre. Gemeinsam nahmen sie am RTL-Format „Das Sommerhaus der Stars“ teil – was ihnen zum Verhängnis wurde.

Nach der Ausstrahlung der 5. Staffel im Sommer 2020 und zunehmender öffentlicher Kritik (auch wegen Mobbingvorwürfen gegen Eva Benetatou) trennten sich Andrej Mangold und Jennifer Lange im November 2020.

Warum trennten sich Andrej Mangold und Jennifer Lange? Grund für das Beziehungs-Aus sieht der ehemalige Rosenkavalier vor allem in unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen. Die beiden trennt ein Altersunterschied von sieben Jahren – sie befanden sich an anderen Punkten im Leben. Die Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ führte dann zum endgültigen Bruch.

Heute ist Jennifer Lange verheiratet und Mutter – der Kontakt zu Andrej ist Geschichte.

Andrej Mangold und das „Sommerhaus“-Drama

In der Reality-TV-Welt bleibt Andrej Mangold umstritten. Im „Sommerhaus der Stars“ geriet er 2020 stark in die Kritik, weil er gemeinsam mit Jennifer Lange gegen Eva Benetatou und ihren damaligen Partner Chris Broy intrigierte. Die Vorwürfe: Mobbing, Manipulation, Ausgrenzung.

Die Negativschlagzeilen und Kritik der Zuschauer sorgten dafür, dass sich einige Werbepartner von dem Basketballspieler distanzierten. Auf seinem Instagramaccount mit dem Namen „Dregold“ blieben die Werbeposts zeitweise aus.

Nach der gemeinsamen Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ zerbrach die Liebe zwischen Andrej Mangold und Jennifer Lange Foto: IMAGO / Future Image

Was lief wirklich zwischen Andrej Mangold und Eva Benetatou?

Die angespannte Beziehung zwischen dem ehemaligen Bundesligisten und Eva Benetatou hat ihren Ursprung in der 19. Staffel von „Der Bachelor“. Damals schaffte es Eva bis ins Finale und konkurrierte dort mit Jennifer Lange, die letztlich die letzte Rose von Andrej erhielt.

Doch damit war die Geschichte nicht vorbei: Beim großen Wiedersehen nach der Show sorgte Eva für Aufsehen, als sie behauptete, während der sogenannten Dream Dates mit Andrej intime Momente gehabt zu haben – was dieser nie bestätigte. Besonders brisant: Jennifer und Eva standen sich zu dem Zeitpunkt noch freundschaftlich gegenüber, das vermeintliche Geständnis sorgte jedoch für einen Bruch und offenbar auch für anhaltenden Groll.

Als sich das Trio im „Sommerhaus der Stars“ 2020 wiedersah, eskalierte die Situation und die Stimmung kippte schnell. Gemeinsam mit Jennifer Lange entwickelte sich Andrej zum zentralen Antreiber einer Gruppe, die Eva Benetatou und ihren Partner Chris Broy offen ausgrenzte.

Das Verhalten von Andrej und seiner Freundin Jennifer löste bei Zuschauern und Medien scharfe Kritik aus – es war von Mobbing die Rede.

Damals stand der Rosenkavalier vor der Wahl – wer wird seine neue Freundin? Jennifer? Eva? Foto: MG RTL D

Andrej Mangold zwischen Schlagzeilen, Reality-Shows und großer Liebe

Ob als Profikarriere, Unternehmer mit kreativen Ideen wie „DasKaugummi“ oder Reality-Star – Andrej Mangold bleibt eine viel diskutierte Figur im deutschen Promi-Kosmos. Seine Liebesgeschichte mit Annika Jung, die Trennung von Jennifer Lange und seine Auftritte in Shows wie dem „Sommerhaus der Stars“ oder „Der Bachelor“ sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. Wir sind gespannt, ob er bei „Promi Big Brother“ mehr Erfolg hat und sich gegen Kandidatinnen wie Sarah-Jane Wollny oder Christina Dimitriou durchsetzen kann.

Doch trotz aller Turbulenzen scheint der einstige Erstligist heute wieder angekommen zu sein – beruflich wie privat. Andrej Mangold und Anni haben ihrer Liebe trotz Betrugsvorwürfen eine zweite Chance gegeben und zeigen: Auch im Rampenlicht ist ein Neuanfang möglich.

