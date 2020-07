Andreas Gabalier verkündet: In drei Tagen wird der Sänger...

Konzerte, Live-Auftritte in Shows, Autogrammstunden... als das lag für die Fans von Andreas Gabalier in diesem Jahr in weiter Ferne. Schuld daran ist die Corona-Pandemie, die auch die gesamte Kulturbranche lahmgelegt hat.

Doch nach und nach lassen sich die Künstler etwas einfallen, treten in Autokinos auf oder spielen Picknick-Konzerte. Und Andreas Gabalier? Der hat sich nun bei seinen Fans zurückgemeldet und ließ sogleich die Bombe platzen!

Andreas Gabalier meldet sich bei Fans zurück

Schlagerstar Andreas Gabalier. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa

Eigentlich hatte Andreas Gabalier große Pläne für dieses Jahr. Denn in München sollte das „größte Konzert aller Zeiten“ stattfinden. Im August auf dem Messegelände in Riem.

Es sollte ein Fan-Festival mit über 100.000 Zuschauern werden. Biergärten, Riesenräder und andere Attraktionen sollten natürlich zusammen mit einem Live-Auftritt von Andreas Gabalier für das absolute Fan-Erlebnis sorgen.

Andreas Gabalier:

wurde 1984 in Friesach, Österreich geboren

Er ist ein volkstümlicher Sänger

Sein größter Erfolg ist der Song „Hulapalu“

Gabalier hat insgesamt sechs Alben veröffentlicht. Sein letztes Album heißt „Vergiss mein nicht“

Im Jahr 2019 trennten sich Andreas Gabalier und seine langjährige Freundin Silvia Schneider

Andreas Gabalier war sechs Jahre mit der Journalistin liiert

Zuletzt stand er auch mit Helene Fischer und bei Florian Silbereisen auf der Bühne

Doch dann kam die Absage! Dann hieß es für die Fans: Warten auf einen Ersatztermin!

Verrät Andreas Gabalier bald den Ersatztermin fürs Fan-Festival?

Jetzt hat sich Andreas Gabalier mit Neuigkeiten zurückgemeldet!

Denn der Schlagerstar hat bei Instagram ein Bild geteilt, das alle Fans zum Ausflippen gebracht hat. Auf dem Foto ist eine Bühne zu sehen, davor steht eine jubenlde Menge. Und im Vordergrund des Bildes? Da ist der „Volksrocker“ persönlich zu sehen. Dazu schreibt Andreas Gabalier: „Der Countdown läuft...“

Doch wofür? Es scheint ganz so, als würde Andreas Gabalier den Termin für die „Andreas Gabalier Show 2021“ bekanntgeben wollen. Denn er eröffnet einen Countdown von drei Tagen, schreibt in den Hashtags dazu „Terminankündigung“, „3Tagenoch“ und „fanfestival“.

Anlass genug für die Fans, mal so richtig auszuflippen:

„Ich zähl schon die Tage, Stunden, Minuten...zum Glück hab ich an dem Tag frei – werd nur am Handy schauen“

„Juhuuu endlich gibt's Neuigkeiten. Auch wenn ich natürlich lieber dieses Jahr nach München gekommen wär“

„Hoffentlich baaaaald, Entzug ist so groß“

Der Countdown läuft... Und die Fans sind sicherlich schon gespannt darauf, was er in drei Tagen zu verkünden hat.