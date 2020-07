Andreas Gabalier sitzt nichtsahnend im Café – hätte er sich mal besser umgeschaut

Zufälle gibt es. Damit hat sicher auch Andreas Gabalier nicht gerechnet.

Als Promi hat man es nun wirklich nicht leicht. Überall Fans, die einen auf Schritt und Tritt verfolgen. Privatsphäre ist hier wirklich Fehlanzeige. Auch der österreichische Sänger Andreas Gabalier kennt das. Unglaublich, was sich dieses Mal abgespielt hat.

Das war passiert: Der 35-Jährige saß am Ufer des Wörthersees in Österreich. Ganz leger. Im grauen Muskelshirt mit Sonnenbrille genoss Andreas Gabalier am Tisch eines Cafés die Sonnenstrahlen.

Andreas Gabalier genießt Sonne im Café – und bemerkt nicht, dass...

Doch dann das. Ein Mann sonnt sich auf der Terrasse des Cafés, oberkörperfrei und in Badeshorts posiert er für die Kamera. Der Abgelichtete ist dabei kein Unbekannter - kein Geringerer als Ex-Bachelor Paul Janke lässt sich fotografieren! Das Bild postet er bei Instagram.

Wer genau hinschaut, erkennt: Im Hintergrund ist Schlagerstar Andreas Gabalier zu sehen, wie er entspannt am Tisch sitzt.

Auch Paul Janke hat natürlich bemerkt, wer da hinter ihm sitzt. Unter sein Bild schreibt der 38-Jährige ironisch: „Immer diese Groupies, die sich aufs Bild drängeln. Da will man einfach nur entspannen und dann das.“

Das ist Andreas Gabalier:

Andreas Gabalier wurde 1984 in Friesach, Österreich geboren

Er ist ein volkstümlicher Sänger

Sein größter Erfolg ist der Song „Hulapalu“

Gabalier hat insgesamt sechs Alben veröffentlicht. Sein letztes Album heißt „Vergiss mein nicht“

Im Jahr 2019 trennten sich Andreas Gabalier und seine langjährige Lebensgefährtin Silvia Schneider

Andreas Gabalier war sechs Jahre mit der Journalistin liiert

2020 wird ein riesiges Fan-Festival in München stattfinden

Wegen Andreas Gabalier: Nutzer rasten aus

Die Follower des TV-Stars rasten aus. Eine Auswahl an Kommentaren:

Wie cool ist das bitte im Hintergrund mit Andreas. Tolles Foto

Und er denkt sich wahrscheinlich „ned mal im urlaub hob i mei ruh“

Photobomb!

Andiiiiiii

Paul Janke Foto: imago images / STAR-MEDIA

Das ist Paul Janke:

Paul Janke wurde am 16. September 1981 in Hamburg geboren

Bekannt wurde er in der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ im Jahr 2012

Ein Jahr später tanzte er bei „Let's Dance“

Seitdem war er ist in diversen TV-Shows zu Gast

Andreas Gabalier hat sich zum Bild noch nicht geäußert

Paul Janke verbrachte einige Tage in Velden am Wörthersee, bevor er nach Palma de Mallorca flog. Was Andreas Gabalier dort macht? Unklar. Der Sänger hat sich bislang nicht zu dem Bild geäußert. (cs)