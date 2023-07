Darauf hatten die Schlagerfans hingefiebert: Das „Schlagerboom Open Air“ in Kitzbühel. Wer bei der Musikveranstaltung in der österreichischen Kleinstadt in den Alpen nicht fehlen durfte, ist Österreichs wohl bekanntester Volksrock’n’roller: Andreas Gabalier. Der Sänger kennt „Schlagerboom“-Gastgeber Florian Silbereisen ziemlich gut, ließ es sich deshalb nicht nehmen, bei ihm aufzutreten.

Und er kennt natürlich noch viele andere Stars aus der Schlagerszene. Auf die ist Andreas Gabalier aber gar nicht so gut zu versprechen, wie er nach dem Event jetzt in einem Interview ausplauderte.

Andreas Gabalier packt nach „Schlagerboom“ aus

Florian Silbereisen und er sind ziemlich gute Freunde. „Ja, schon seit Jahren. Wir haben etwa die lustigsten After-Show-Partys erlebt. Corona hat nur letztens oftmals unsere Pläne – Skifahren und Co. – durchkreuzt“, verrät Andreas Gabalier gegenüber „Krone.at“.

Florian Silbereisen und Andreas Gabalier in Kitzbühel Foto: IMAGO/Daniel Scharinger

Und der „Superstar“-Interpret weiß auch, wie er neben seinen Auftritten, Aftershowpartys und seinem damit stressreich verbundenen Job einen guten Ausgleich findet.

„Anfang dieser Woche wasche ich etwa meine Wäsche, setze mich auf meinen Rasenmäher-Traktor, gehe meinen alten Mustang waschen und mit Freunden bei der Tankstelle ein Leberkäse-Semmerl essen – dazu gibt’s eine Coca Cola“, so der Star weiter. Kurzum: Ihm ist es offenbar wichtig, trotz des Erfolgs bodenständig zu bleiben. Denn gerade am Anfang seiner Karriere habe er viele Kollegen kennengelernt, durch die ihm klar geworden sei, dass er so nie werden wolle.

Andreas Gabalier wird deshalb deutlich: „Auch heute sind noch viele dabei, die allen in den Hintern kriechen. Ich gehe den Weg so, wie ich glaube, dass er richtig ist.“ Wen er damit genau meint, verrät der Musiker nicht.

Sein Freund Florian Silbereisen aber sicher nicht. Für ihn hat er sogar alles in Bewegung gesetzt, dass Kitzbühel Austragungsort für dessen „Schlagerboom Open Air“ wurde.