Andreas Gabalier in München: Sänger fällt vom Glauben ab – „Gibt es kein zweites Mal!!!!!!!“

Das hat es so noch nie gegeben! Der selbst ernannte VolksRock’n’Roller Andreas Gabalier gab vor wenigen Tagen ein Open-Air-Konzert im Münchner Olympiastadion. Bereits Monate im Voraus zählte der Gig in der bayerischen Hauptstadt als eines der Highlights seiner Auftritte 2024.

Und schaut man sich diese Bilder so an, die jetzt im Netz kursieren, dürfte auch der Moment, wo Andreas Gabaliers Fans ins Stadion eingelassen werden, zu einem der Höhepunkte an dem Gabalier-Tag zählen.

Andreas Gabalier zeigt Video von Konzert in München

Der österreichische Sänger selbst teilt auf Instagram nun ein Video von seiner Fangemeinde. Es zeigt sie wenige Minuten vor Beginn seines Konzerts am 22. Juni, als die Tore für das Stadion geöffnet wurden. In Reih und Glied marschieren seine Anhänger die Treppen zum Innenraum herunter, folgen den Securities. Kein Gedränge, kein Stürmen um die besten Plätze. Stattdessen bereiten sich die Fans selbst mit Gesängen auf das bevorstehende Konzert vor – und das trotz strömenden Regen.

Lauthals sind in dem Video die Zeilen zu hören: „Oh wie ist das schön, oh wie ist das schön, so schööön, sowas hat man lange nicht gesehen…“ Ein unfassbarer Moment für Andreas Gabalier, der das Ganze mit den Worten kommentiert: „DAS!!! Gibt es kein zweites Mal!!!!!!!“ und „Definitiv !!!Einzigartig!!!“

Auch seine Follower sind hellauf begeistert, sie kommentieren unter den Beitrag:

„… es ist so toll, dass es Menschen wie Andreas gibt, die derart viele Menschen begeistern, gemeinsam singen lachen und feiern – einfach mal los lassen – alles vergessen – … ein Vorbild für alle“

„Es war einfach so schön…wir waren da beim Einzug mit dabei….oh wie war das schön…“

„Respekt!“

„Es war uns eine Ehre bei diesem Traumeinlass“

„Es war wirklich ein Traumeinlass in München dieses Mal. Kein Gedränge, kein Geschubse, kein Rennen, einfach Mega!!!“

Und ein Fan bringt es auf den Punkt: „Wollten mit dem Lied einfach dir und euch allen damit Danke sagen.“

