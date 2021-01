Andreas Gabalier: Zweifelhafte Corona-Aussage – „Viel zu viel hineingespritzt“

Unter Hochdruck haben die besten Wissenschaftler der Welt an einem Impfstoff gegen das Coronavirus gearbeitet. Einem Impfstoff, der ermöglichen soll, endlich wieder ein normales Leben zu führen. Doch nicht jeder ist von dem Impfstoff überzeugt. Nicht jeder will ihn sich verabreichen lassen. Einer, der gegen den Impfstoff ist, ist Andreas Gabalier.

Der österreichische Schlagerstar sorgt nun mit einer Aussage in unserem Nachbarland für Aufsehen. So sprach sich Andreas Gabalier in einem Interview mit dem österreichischen Magazin „Weekend“ über das Virus und die Impfung.

Andreas Gabalier: „Ob die Impfung eine Lösung bringt, weiß ich nicht.“

Da antwortete Andreas Gabalier auf die Frage, ob das Virus weniger gefährlich sei als in den Medien dargestellt: „Ich kann nicht beurteilen, wie gefährlich das Virus ist. Ob die Impfung eine Lösung bringt, weiß ich nicht.“

--------------

Andreas Gabalier:

Andreas Gabalier wurde 1984 in Friesach, Österreich geboren

Er ist ein volkstümlicher Sänger

Sein größter Erfolg ist das Lied „Hulapalu“

Gabalier hat insgesamt sechs Alben veröffentlicht. Sein letztes Album heißt „Vergiss mein nicht“

Im Jahr 2019 trennten sich Andreas Gabalier und seine langjährige Freundin Silvia Schneider

Andreas Gabalier war sechs Jahre mit der Journalistin liiert

2020 sollte ein riesiges Fan-Festival in München stattfinden

Es wurde auf 2021 verschoben

Zuletzt stand er auch mit Helene Fischer und bei Florian Silbereisen auf der Bühne

-------------

Andreas Gabalier auf der Bühne. Foto: imago images / Sven Simon

Er wolle sich nicht impfen lassen, so der Schlagerstar gegenüber dem Magazin. „Ich glaube, dass man uns als Kind viel zu viel hineingespritzt hat. Das weiß man ja heute. Vom Hausverstand her glaube ich, dass ein Medikament, das bei schweren Verläufen hilft, besser wäre“, so Andreas Gabalier gegenüber der „Weekend“.

Andreas Gabalier: „Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben“

Er glaube insgesamt, dass die Gesellschaft zu viel Angst habe. „Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben“, so Gabalier plakativ.

---------------

