Andreas Gabalier entdeckt kleinen Jungen bei Konzert: Er ist zu tiefst gerührt

Er ist wohl gerade der berühmteste Sänger Österreichs: Andreas Gabalier füllt auf seiner „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu“-Tour die größten Hallen, Tausende Fans pilgern zu den Konzerten des Volksrock’n’Rollers. Und das in allen Altersstufen.

Es klingt abgedroschen, aber bei den Konzerten von Andreas Gabalier treffen sich alt und jung. Da kommt die Oma mit der Enkelin und auch Junggesellenabschiede sind bei den Gigs des Schlagerstars aus Friesach in Österreich stets am Start.

Andreas Gabalier feiert mit seinen Fans in Stuttgart

Besonders für die Kinder hat der 38-Jährige dabei ein großes Herz. Bei seinem Auftritt in Köln beispielsweise bat Gabalier zunächst alle Kinder, doch über den Zaun zu klettern, damit sie fernab vom Gedränge ganz entspannt seine Show genießen können, dazu sang der Österreicher mit „A Ram Sam Sam“ auch noch ein Kinderlied und schoss geduldig mit der kleinen Pia noch ein Foto auf der Bühne.

Auch beim Konzert in Stuttgart (18. Mai 2023) hatte der Schlagerstar ein besonderes Auge für seine jungen Fans. So erblickte er einen kleinen Jungen im Publikum, stilecht in Trachtenhemd und Gabalier-Tshirt gekleidet, hielt er ein Plakat mit der Aufschrift „Andi, danke für deine Musik und deine großartigen Konzerte“ hoch. Ein Plakat, das den Superstar wohl tief berührt hatte.

„Ich sage danke“, schrieb der Sänger zu dem Foto in seiner Instagramstory. Und auch seine Fans feiern die Offenheit Gabaliers und seine Konzerte. „So geil, Andi. Du hast meinen Schwiegerpapa zum Tanzen gebracht. Er feiert dich voll. Es war sein erstes Konzert. Nach viel Kritik konnte ich ihn durch meine und Spende und Einladung zu einer Konzertkarte, eine positive Einstellung zu dir geben“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram. Und eine andere Anhängerin ergänzt: „Dankeschön, es war wunderschön. Energie und Lebensfreude pur. Ich liebe es.“ Während ein dritter Fan jubelt: „Danke Andi, für unbeschwerte Stunden voller Spaß, toller Musik, Gänsehautfeeling, Tanzen, Hüpfen, Singen und Klatschen.“