Andreas Gabalier: Am Ende seines Köln-Konzertes fließen Tränen

Es war der emotionale Abschluss eines bemerkenswerten Konzertabends. Etwas mehr als Stunden hatte Andreas Gabalier in Köln gespielt. 11.000 Menschen hatten dem österreichischen Schlager-Superstar zugejubelt. Es wurde getanzt, gesungen, gelacht und geschwitzt.

Es war aber auch ein Abend der deutlichen Worte. Andreas Gabalier gedachte seinem verstorbenen Mentor Dietrich Mateschitz, stellte klar, dass Winnetou und der Toast Hawaii auf seinen Konzerten nicht gecancelt würden, und lebte vor, was es heißt, mit purer Lebensfreude eine ganze Halle zu erhellen.

Andreas Gabalier rührt Kölner zu Tränen

Ganz ohne Dramatik ging dieser Abend in Köln aber nicht zu Ende. Ist es doch schon zur Tradition geworden, dass der Volks-Rock’n’Roller seine Fans mit dem Song „Amoi seg‘ ma uns wieder“ in die Nacht entlässt. Ein Song – geschrieben für seine kleine Schwester, die sich selbst das Leben genommen hatte.

Andreas Gabalier lockte 11.000 Menschen in die Kölner Lanxess Arena. Foto: Dominik Göttker

„Nach dem Tod meiner kleinen Schwester habe ich keinen Kopf gehabt, zu lernen und habe mir gedacht, ich suche mir dieses kleine Musikhobby, dass unserer lieben Mutti ein Anliegen gewesen ist. Jedes von uns vier Kindern lernte ein Instrument, auf dass die Musik ein stetiger Wegbegleiter sein möge. Ich habe mich ein bisschen mehr auf dieses Hobby besonnen, es war der einzige Ausweg damals emotional, nach diesen Rückschlägen in unserer Familie, dass wir irgendwo ein kleines Licht am Horizont gesehen haben“, berichtet Gabalier emotional.

Totenstille beim letzten Gabalier-Song

Es freue ihn sehr, dass ausgerechnet dieses Lied zu einem solchen „Dauerbrenner“ geworden sei, auch wenn er sich nicht sicher war, ob man das zu einem solchen Song sagen könne. „Ein Lied, das sich anscheinend in so viele Herzen hineingesungen hat, dass so viele Tränen immer wieder fließen, wie auch heute, wenn ich hier runterschaue, wenn ich nur davon erzähle.“

Und es herrschte wirklich Totenstille, als Gabalier ein letztes Mal an diesem Abend ansetzte. Einzig die Handykameras warfen ihren hellen Schein durch das Rund der Lanxess Arena. Hier und da sah man, wie ein Tuch aus der Tasche gezogen wurde. Ein würdiges Ende für einen tollen Abend.