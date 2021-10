Andreas Gabalier mit Verkündung – jetzt ist es endlich raus!

Langsam aber sicher geht es in der Musikbranche wieder bergauf! Seitdem die 3G-Regel gilt, können Promis wie beispielsweise Andreas Gabalier und Co. wieder zusammen mit ihren Fans feiern. Sprich: Die Konzertsaison geht nach der langen Corona-Pause in die nächste Runde.

Schlagersänger Andreas Gabalier hat nun eine wichtige Nachricht für seine Fans, die sie erfreuen wird!

Andreas Gabalier: Jetzt ist es offiziell – Sänger mit großer Neuigkeit

Denn im Sommer nächsten Jahres wird der Volks-Rock’n’roller beim Maia Music Festival in den Südtiroler Alpen auftreten. Zwar findet das Event in Italien statt, Urlauber haben aber ebenfalls die Chance, dabei zu sein.

Auf Instagram kündigt Andreas Gabalier das Musikspektakel an.

Das ist Andreas Gabalier:

Andreas Gabalier wurde 1984 in Friesach, Österreich geboren

Er ist ein volkstümlicher Sänger

Sein größter Erfolg ist der Song „Hulapalu“

Andreas Gabalier hat insgesamt sechs Alben veröffentlicht. Sein letztes Album heißt „Vergiss mein nicht“

Im Jahr 2019 trennten sich Andreas Gabalier und seine langjährige Freundin Silvia Schneider

Andreas Gabalier war sechs Jahre mit der Journalistin liiert

„Südtirol, du schönes Land. Ich muss dich sehen, live. Spätestens am 7. Juli 2022 beim großen Maia Music Festival beim Pferderennplatz in Meran. Und der Ticketvorverkauf dafür hat bereits begonnen.“

Andreas Gabalier: Auch Konzerte in Deutschland?

Prompt häufen sich Fragen seiner Fans, ob der Sänger denn auch in Deutschland Konzerte gebe. In der Tat steht der 36-Jährige auch für seine deutschen Fans hierzulande auf der Bühne. Am 6. August gibt er seine Stimme beim „Volks-Rock’n’roller Fan-Festival“ in München zum Besten. Darüber hinaus steht er im kommenden Jahr auch in der Schweiz auf der Bühne.

Andreas Gabalier ist deswegen sehr happy: „Und es freut mich riesig, dass der Zuspruch nach wie vor groß ist. Nach all diesen Problemen, die diese grauenvolle Corona-Zeit für und mit uns gebracht hat, bin ich bester Dinge, dass nächstes Jahr ein unvergessliches Comeback auf den großen Livebühnen mit euch erleben werden und die Vorfreude darauf ist enorm.“

