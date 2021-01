Andreas Gabalier: Ex-Freundin Silvia Schneider sorgt für Spekulationen – „Geheimnis wird gelüftet“

Was will die Ex-Freundin von Andreas Gabalier DAMIT nur sagen? Nunmehr fast anderthalb Jahre ist es her, dass sich der österreichische Schlagerstar und Silvia Schneider trennten. Der Schlager-Superstar und die Moderatorin waren DIE Lieblinge der österreichischen Presse. Ihre Trennung DAS Thema in der österreichischen Presse.

Warum sich Andreas Gabalier und Silvia Schneider trennten ist unklar. Klar ist, die Trennung der beiden ging ans Herz. „Im Pulsschlag der Gezeiten hab' ich mein Herz verloren“, schrieb Andreas Gabalier damals bei Facebook. Während Silvia Schneider mit den Worten der Dichterin und Goethe-Geliebten Ulrike von Levetzow antwortete: „Keine Liebe war es nicht!“

Andreas Gabalier: Ex-Freundin Silvia Schneider macht mysteriöse Andeutung

Hier noch vereint: Andreas Gabalier und Ex-Freundin Silvia Schneider bei der Romy 2017. Foto: imago images / Tinkeres

Doch nach der großen Trauer scheint sich nun der Alltag wieder eingeschlichen zu haben. Zumindest der berufliche. Das ließ Silvia Schneider nun nämlich mit einer mysteriösen Ankündigung auf Instagram verlautbaren.

--------------

Andreas Gabalier:

Andreas Gabalier wurde 1984 in Friesach, Österreich geboren

Er ist ein volkstümlicher Sänger

Sein größter Erfolg ist der Song „Hulapalu“

Gabalier hat insgesamt sechs Alben veröffentlicht. Sein letztes Album heißt „Vergiss mein nicht“

Im Jahr 2019 trennten sich Andreas Gabalier und seine langjährige Freundin Silvia Schneider

Andreas Gabalier war sechs Jahre mit der Journalistin liiert

2020 sollte ein riesiges Fan-Festival in München stattfinden

Es wurde auf 2021 verschoben

Zuletzt stand er auch mit Helene Fischer und bei Florian Silbereisen auf der Bühne

-------------

Dort teilte die hübsche Moderatorin ein Bild, dass sie aus einem Auto gelehnt zeigt. Dazu schreibt Schneider: „Ein Geheimnis wird gelüftet...“

Silvia Schneider verrät lediglich Details

Welches verriet Silvia Schneider nicht. Lediglich Hinweise verriet die Moderatorin. So würde es sich um die Neuauflage „eines absoluten Kultklassikers“ handeln.

---------------

Mehr zu Andreas Gabalier:

Andreas Gabalier lässt Bombe platzen – riesiges Geschenk für Fans

Andreas Gabalier trauert um Hollywood-Star, doch sein Post verwirrt

-----------------

Klar, dass die Fans da direkt beginnen zu spekulieren. Vom Auto, über Mode bis hin zum neuen Dirndl ist alles dabei. Und nur einen Tag später sollte Silvia Schneider dann auch die Bombe platzen lassen. Sie verkündete die Zusammenarbeit mit einer bekannten Automarke.

Alles zur Trennung von Andreas Gabalier und Silvia Schneider findest du hier.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Andreas Gabalier sorgt derzeit für Aufsehen - wegen einer zweifelhaften Corona-Aussage. Hier mehr dazu>>>