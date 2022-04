Andreas Gabalier: Jetzt darf es endlich jeder wissen – „Ein neuer Anfang“

Lange mussten die Fans von Andreas Gabalier auf diesen Moment warten. Jetzt ist er endlich gekommen. Der Schlager-Superstar aus Österreich meldet sich mit neuer Musik zurück.

Wie Andreas Gabalier auf seinem Instagram-Account bekannt gab, kommt bereits am Freitag, 8. 04. 2022, seine neue Single „Ein neuer Anfang“ auf den Markt.

Andreas Gabalier bringt eine neue Platte auf den Markt

Und damit nicht genug. Ab Freitag ist auch das gleichnamige Album „Ein neuer Anfang“ vorbestellbar. Wann genau es erscheinen wird, verriet Andreas Gabalier aber noch nicht.

Das ist Andreas Gabalier:

Andreas Gabalier wurde 1984 in Friesach, Österreich geboren

Der Österreicher bezeichnet sich selbst als „Volks Rock 'n' Roller”

Sein größter Erfolg ist der Song „Hulapalu“

Andreas Gabalier hat insgesamt sechs Alben veröffentlicht. Sein letztes Album heißt „Vergiss mein nicht“

Im Jahr 2019 trennten sich Andreas Gabalier und seine langjährige Freundin Silvia Schneider

Andreas Gabalier war sechs Jahre mit der Journalistin liiert

Die Fans jedenfalls sind hellauf begeistert ob der überraschenden Nachrichten. „Oh ja, endlich neue Musik von dir. Ich freue mich riesig“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin. Und eine Weitere ergänzt: „Ich freue mich mega darauf. Bin schon so gespannt, das wird mega. Und wenn wir uns bald alle wieder sehen, dann feiern wir aber so was von, als gebe es kein Morgen mehr. Dann tscheppat da Goarn aber so was von.“

Andreas Gabalier: Auf seinem neuen Album sieht er aus wie Superman

Natürlich bleibt den Fans auch das Cover der neuen Single nicht verborgen. Da sehen wir das Konterfei Andreas Gabaliers inmitten eines Sternenregens über einem See schweben.

„Bin gespannt. Auf dem Bild schaust du aus wie Superman“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und ein anderer ergänzt: „Sehr schönes Foto. Vermutlich vom Wörthersee im Hintergrund.“ Man sieht, die Vorfreude ist also groß. Spätestens am Freitag wissen die Fans dann mehr.

