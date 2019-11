Andreas Gabalier teilt irres Bild – aber seine Fans spotten nur DARÜBER

Fitness ist angesagt! Für Andreas Gablier steht im kommenden Jahr etwas Großes an. Der selbsternannte Volks-Rock’n’Roller plant ein riesiges Fanfestivall mit anschließendem Konzert in München. Und deshalb braucht er für den Bühnenauftritt: Kraft und Ausdauer. Nur eine Sache vergisst Andreas Gabalier dabei offenbar.

Auf Facebook lässt der Neu-Single seine Fans nun an seinem eisernen Sportprogramm teilhaben und veröffentlicht ein Foto aus der Muckibude. Doch es gibt eine Sache, über die sich seine Fans geradezu lustig machen. Und die dürfte Andreas Gabalier gar nicht gefallen.

Andreas Gabalier teilt irres Bild: Fans spotten über Detail

Andreas Gabalier. Foto: imago images

Auf dem Foto zu sehen: Der 34-Jährige, wie er an der Kraftstation im Fitnesstudio steht, im Muskelshirt, mit verschmitzem Blick und vor allem mit Oberkörper-Muskeln à la „Hulk“. Mit der Kultfigur des Marvel-Comics kann der Sänger oben herum beinahe mithalten, nicht aber, was die untere Körperhälfte betrifft.

Fans bemerken Detail und geben Kommentare ab

Das bemerken auch seine Fans, die kommentieren:

„Die Beine nicht vergessen zu trainieren. Sieht sonst irgendwann nicht mehr so schön aus.“

„Die Beine sollten zum Gesamtbild auch passen. Sind für die Oberarme aber echt ein bisschen zu schmal.“

„Die Beine passen aber nicht zum Oberkörper; dass geht so aber nicht.“

„Beine auch trainieren! Arme sind dicker als Beine!“

„Vergiss die Beinchen nicht zu trainieren, von wegen Proportionen oder so.“

Bis zur „größten Show seines Lebens“, wie Andreas Gabalier sein Highlight am 15. August 2020 auf dem Messegelände in München nennt, bleibt ja immerhin noch etwas Zeit, auch die Beine in Form zu bringen.

Andreas Gabalier trainiert eifrig im Fitnessstudio, um für seine Show fit zu sein. Foto: imago images

Peinliche Ekel-Panne mit Fan

Und wie sehr sich seine Fans freuen, den Sänger hautnah zu erleben, konnte man erst kürzlich beim Schlagerboom in Dortmund sehen. Dort traf Andreas Gabalier auf einen weiblichen Fan, der so dermaßen euphorisch war, den Star zu sehen, dass ihm glatt eine eklige Panne passiert war. Die ganze Geschichte hier >>>