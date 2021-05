Andreas Gabalier: Bittere Nachricht für Fans! „Es ist einfach so traurig“

Bittere Nachricht für alle Fans von Andreas Gabalier!

Es hätte DAS Highlight im August dieses Jahres werden sollen. Andreas Gabalier in Kitzbühel. Doch wie zuvor schon bei etlichen anderen Konzerten schiebt das Coronavirus auch den Auftritten von Andreas Gabalier einen Riegel vor.

Auf Instagram gab der Sänger am Montagabend die traurige Nachricht bekannt. Für die Fans von Andreas Gabalier ein echter Schock.

Andreas Gabalier gibt traurige Nachricht auf Instagram bekannt

Auf Instagram schickte der Sänger seinen Fans ein Video, in dem er ihnen die Absage erklärt. „Liebe Fangemeinde, wie aufgrund vieler bereits erfolgter Konzertabsagen vermutlich vermutet, ist es jetzt auch für unser großes Kitzbühel-Konzert im diesjährigen August so weit, dass wir die Show verschieben müssen. Weil wir sie einfach nicht in altgewohnter Manier mit all dieser verbundenen Lebensfreude und den Aftershowpartys und den randvoll gefüllten, bereits ein Jahr ausverkauften Tennisstadion in unserer viel geliebten Stadt über die Bühne gehen lassen können“, so der österreichische Superstar.

Andreas Gabalier. Foto: imago images

Andreas Gabalier:

Andreas Gabalier wurde 1984 in Friesach, Österreich geboren

Er ist ein volkstümlicher Sänger

Sein größter Erfolg ist der Song „Hulapalu“

Gabalier hat insgesamt sechs Alben veröffentlicht. Sein letztes Album heißt „Vergiss mein nicht“

Im Jahr 2019 trennten sich Andreas Gabalier und seine langjährige Freundin Silvia Schneider

Andreas Gabalier war sechs Jahre mit der Journalistin liiert

2020 sollte ein riesiges Fan-Festival in München stattfinden

Es wurde auf 2021 verschoben

Zuletzt stand er auch mit Helene Fischer und bei Florian Silbereisen auf der Bühne

Doch aufgeschoben ist zum Glück nicht aufgehoben. Das Konzert wird am 19. und 20. August nachgeholt, so Gabalier.

Für die Fans nur ein schwacher Trost. Sie hatten gehofft, den „Hulapalu“-Sänger schon in diesem Jahr sehen zu können.

Andreas Gabalier: Der Schock bei seinen Fans sitzt tief

„Ach, ich habe jetzt richtig Tränen in den Augen, als ich dir beim Reden zugehört habe. Es ist einfach soo traurig, dass heuer wieder keine Konzerte stattfinden können. Wann beginnen wir endlich damit zu leben“, fragt ein Fan traurig.

Und ein anderer schreibt auf Andreas Gabaliers Instagram-Seite: „So schade, wir hatten so auf ein Pilotprojekt gehofft. Aber manchmal geht es eben nicht anders. Blicken wir nach vorne und nächstes Jahr wird’s dafür doppelt schön!“ Das wünschen wir uns doch alle!

Zuletzt teilte Andreas Gabalier ein zuckersüßes Video. Mit IHR.