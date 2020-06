Andreas Gabalier: SIE schießt gegen den Schlagerstar – wer zu seinen Konzerten geht ...

Carolin Kebekus teilte in ihrer Show gegen Andreas Gabalier aus.

Andreas Gabalier gehört zu den bekanntesten Schlagerstars in der deutschsprachigen Welt. Der Österreicher hat viele Fans, Millionen junger Frauenherzen liegen ihm zu Füßen.

Doch eine scheint gar nicht so angetan zu sein von Andreas Gabalier: Carolin Kebekus. Zumindest wenn man die neue Folge ihrer „Carolin Kebekus Show“ kennt. Die Komikerin schießt gegen den 35-Jährigen.

Andreas Gabalier: Carolin Kebekus schießt in Show gegen ihn

Die Show in der ARD beginnt mit der neuen Corona-App der Bundesregierung. Seit wenigen Tagen ist sie auf dem Markt und soll ermöglichen, Ansteckungen leichter nachverfolgen zu können.

Bürger, die die App auf ihr Smartphone heruntergeladen haben, sollen zudem informiert werden, falls sie Kontakt mit einem Infizierten hatten.

Das ist Andreas Gabalier:

geboren 1984 in Österreich

in Deutschland wurde er mit dem Hit „I sing a Liad für di“ im April 2011 bei Carmen Nebel bekannt

weitere bekannte Hits sind „Hulapalu“ und „Amoi seng ma uns wieder“

von 2013 bis September 2019 war er mit der österreichischen Moderatorin Silvia Schneider liiert

Corona-App: „So ne Art Viren-Tinder“

„So ne Art Viren-Tinder“, so Carolin Kebekus in ihrer Show. „Ganz ehrlich: Ich kann es kaum abwarten, dass das Ding bei mir mal ausschlägt! Das ist doch total doof, wenn man diese App hat, aber es passiert einfach nix. Bisschen wie beim Toralarm in der Bundesliga, wenn man den 1. FC Köln als Favoriten eingetragen hat.“

Carolin Kebekus Foto: imago images / Eibner

Carolin Kebekus: Wer zu Andreas-Gabalier-Konzerten geht ...

Die 40-Jährige wünscht sich, dass die App noch ausgebaut wird. „Dass sie mir sagt, wenn ich mit jemandem Kontakt hatte, der auf Verschwörungsdemos geht. Oder auf Andreas-Gabalier-Konzerte. Oder zu Vapiano. Und dann weiß ich direkt: Okay, Abstand halten!“ (cs)

Die „Carolin Kebekus Show“ läuft donnerstags um 22.45 Uhr in der ARD. Ganze Folgen kannst du auch in der Mediathek anschauen.