Andreas Gabalier macht Selfies mit Fans: Eklig, was eine Frau dann tut

Andreas Gabalier: Was eine Frau nach seinem Konzert machte, kam bei dem Star gar nicht gut an.

Andreas Gabalier ist wohl einer der fanfreundlichsten Superstars weltweit. Nach jedem Konzert nimmt sich der österreichische Schlagersänger Zeit für seine Anhänger, geht von der Bühne ins Publikum, macht Selfies, schreibt Autogramme, verschenkt seine berühmten rot-weiß-karierten Schweißtücher.

Seine Fans danken es Andreas Gabalier. Haben sich doch vor allem die weiblichen Anhänger zumeist in ihr schönstes Dirndl geworfen und warten nur auf den einen Moment mir ihrem Andi.

Andreas Gabalier: Irre Aktion nach dem Schlagerboom in Dortmund

Andreas Gabalier nimmt sich immer Zeit für seine Fans. Foto: imago images

So war es auch am Samstag in Dortmund. Andreas Gabalier war nach Helene Fischer beim „Schlagerboom“ aufgetreten, hatte die Halle noch einmal in ein absolutes Tollhaus verwandelt. Nach seinem Gig stieg der Sänger die Bühne herab, und gab wie gewohnt Autogramme.

Das ist Andreas Gabalier:

Andreas Gabalier ist DER Star des österreichischen Schlagers

Der 34-Jährige füllt regelmäßig die größten Stadien

Von 2013 bis 2019 war Andreas Gabalier mit der Moderatorin Silvia Schneider liiert

Das Paar trennte sich im September einvernehmlich

Es gibt immer wieder Kontroversen um den Sänger

So wird ihm unter anderem sein Frauenbild angekreidet

Eine Frau jedoch hatte sich wohl etwas zu sehr auf den Sänger gefreut. Schon als Gabalier noch einige Fans entfernt war, fing die Dame mittleren Alters ungewöhnlich laut und hoch an, zu kreischen. Als Andreas Gabalier dann direkt vor ihr stand, konnte sich die Dame gar nicht mehr halten. Sie sprang herum, kreischte und kippte Andreas Gabalier ihr komplettes Getränk über die Klamotten. Na lecker.

Das fand der Sänger gar nicht witzig, er schaute die Frau kurz zornig an, ging dann direkt weiter zu seinem nächsten Fan. Der konnte sich nämlich benehmen.

