Andreas Gabalier schockt Fans: „Ich werde mich zurückziehen!“

Es war ein turbulentes Jahr 2019 für Andreas Gabalier. Eine riesige Stadiontournee, Fernsehshows, Tausende begeisterte Fans. Aber auch negativer Momente hatte 2019 für den selbst ernannten Volks Rock 'n' Roller.

Doch das Jahr war auch anstrengend, berichtet Andreas Gabalier in einer Facebook-Nachricht an seine Fans. So anstrengend, dass der österreichische Star-Sänger sich selbst eine Pause auferlegen will.

Andreas Gabalier spricht von Rückzug

„Ich werde mich ein bisschen zurückziehen in den nächsten Monaten“, so Gabalier. „Ich gehe ins Studio, um zu schreiben, dass es irgendwann auch wieder was Neues gibt. Wir werden gemeinsam produzieren und uns dann nächstes Jahr im Sommer mit einer schönen Charity-Geschichte zurückmelden. Genauere Infos gibt es dann im Sommer.“

Kein Andreas Gabalier mehr, das dürfte einige Fans ordentlich geschockt haben.

--------------

Das ist Andreas Gabalier:

Andreas Gabalier wurde 1984 in Friesach, Österreich geboren

Er ist ein volkstümlicher Sänger

Sein größter Erfolg ist der Song „Hulapalu“

Gabalier hat insgesamt sechs Alben veröffentlicht. Sein letztes Album heißt „Vergiss mein nicht“

Im Jahr 2019 trennten sich Andreas Gabalier und seine langjährige Lebensgefährtin Silvia Schneider

Andreas Gabalier war sechs Jahre mit der Journalistin liiert

2020 wird ein riesiges Fan-Festival in München stattfinden

-------------

+++ Andreas Gabalier enthüllt verrücktes Liebes-Geheimnis +++

Seine Fans verstehen die Entscheidung vollends, wünschen ihm von Herzen alles Gute: