Andrea Kiewel macht emotionales Geständnis: „Ich grusele mich ein bisschen davor“

„Das ist ein Thema, das um niemanden einen Bogen macht“. Mit diesen Worten spricht Andrea Kiewel (60) über ein Thema, das sie tief bewegt.

Normalerweise ist Kiwi das sonnige Gesicht des „ZDF-Fernsehgartens“, doch kürzlich zeigte sie in einem RTL-Interview auch ihre ernste Seite. Bei einer Veranstaltung in Düsseldorf stand ihre 94-jährige Mutter im Mittelpunkt ihrer Gedanken.

Andrea Kiewel über Lebensherbst und Pflege

Anlass dafür war die Lebensherbst-Gala von Mariella Ahrens, die sich für ältere, einsame Menschen in Pflegeeinrichtungen einsetzt. Kiwi erläuterte dort im Gespräch mit RTL: „Nachdem man aufgehört hat zu arbeiten, einen schönen Lebensabend – oder in dem Fall Lebensherbst – verbringen zu dürfen, das wünschen wir uns alle.“

Momentan lebt Kiewels Mutter noch allein in ihrer Wohnung und meistert ihren Alltag mit Bravour. „Das bedeutet nicht, dass sie wie ein junges Huhn durch die Gegend springt, aber noch kann sie alles selber verrichten, hält die Wohnung in Schuss, hält sich in Schuss“, erzählt Andrea Kiewel über ihre Mutter. Die Zeit bleibt jedoch nicht stehen, und ihr wird bewusst, dass Entscheidungen über die Zukunft unvermeidbar sind.

Andrea Kiewel und ihre Ängste um die Zukunft

Wie andere Familien auch, steht Kiwi irgendwann vor der Herausforderung, die beste Lösung für ihre Mutter zu finden. „Ich grusele mich ein wenig davor. Was qualifiziert mich als Tochter über das Leben meiner Mutter zu bestimmen“, gibt sie sich nachdenklich vor der RTL-Kamera. Die 60-Jährige scheut davor nicht zurück, offen über ihre Ängste zu sprechen. Dabei macht sie klar: Pflege ist ein Thema, das uns alle betrifft, früher oder später.

Die Moderatorin des „ZDF-Fernsehgartens“ zeigt mit ihrer Offenheit, wie wichtig der Austausch über die Pflege älterer Menschen ist. Dabei spricht sie nicht nur für sich selbst, sondern auch für viele andere, die mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind. In ihrer gewohnt authentischen Art bringt Andrea Kiewel Herz und Verstand zusammen – und macht Mut, sich solchen Themen zu stellen.