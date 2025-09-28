„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel fassungslos – „Wer hat diesen Gast eingeladen?“

Wiesn-Alarm auf dem Mainzer Lerchenberg! Am Sonntag (28. September) feiert der ZDF-„Fernsehgarten“ sein eigenes Oktoberfest. Gastgeberin Andrea „Kiwi“ Kiewel (60) lädt zum letzten Mal in diesem Jahr ein. Musik, Spiele, Dirndl und jede Menge Stars sorgen für Stimmung.

Natürlich wird auch wieder gezockt. Schauspieler Patrick Kalupa und Maximilian Grill aus „Dr. Nice“ treten gegen Sportmoderatorin Amelie Stiefvatter und Handballstar Sven-Sören Christophersen an. Beim Spiel „Lattl schießen“, eine Art Eisstockschießen, endet alles unentschieden. Beide Teams bekommen also Lebkuchenherzen mit flotten Sprüchen.

„Fernsehgarten“: Kiwi ist geschockt

Andrea nimmt die Herzen von Stefanie am Stand entgegen, schaut drauf und kann es kaum glauben. Kopfschüttelnd liest sie vor: „Kiwi-Kartoffel im Pelzmantel.“ Das Publikum lacht, doch Kiwi ist fassungslos. „What?“, ruft sie und zeigt sich weinerlich. „Das heißt, ich sehe aus wie eine fette Kartoffel im Pelzmantel.“

+++ Andrea Kiewel im „Fernsehgarten“: „Ich sag jetzt mal was politisch nicht Korrektes“ +++

Amelie versucht zu trösten: „Aber Kartoffel ist das liebste Gemüse der Deutschen, Kiwi!“ Doch Kiewel jammert weiter: „Ich will auf’n Schoß.“ Ihre Gäste versuchen allesamt zu schlichten: „So ein Schmarrn!“ Beim nächsten Spruch kann Kiwi dann selbst wieder lachen. „Kiwi-Schale kann man mitessen“, liest sie. Ihre freche Antwort: „Sagt mein Mann auch.“ Das Publikum johlt.

Doch die nächste Runde bringt neue Aufreger. „Lieber Pflaume als Kiwi“ und „Ich war im ZDF-Fernsehgarten und bekomme nur dieses lausige Herz.“ Kiwi verzieht das Gesicht, schaut frech zu Stefanie und ruft fassungslos: „Wer hat diesen Gast eingeladen?“ Dabei nagt vor allem der Kartoffel-Spruch noch an ihr: „So hat mich noch nie jemand genannt.“

Moderatorin Amelie springt ein und richtet sich ans Publikum: „Ganz viel Liebe für Kiwi jetzt mal!“ Sofort klatscht das Publikum begeistert. Kiwi lacht endlich wieder.