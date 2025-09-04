ZDF holt Andrea Kiewel in die „Küchenschlacht“: Und verschenkt eine riesige Chance

Es war DIE Überraschung im „Fernsehgarten“: Nelson Müller hatte Andrea Kiewel eingeladen, in der XXL-Ausgabe der ZDF-Kultsendung „Küchenschlacht“ als Jurorin dabei zu sein. Lecker essen und das ganze auch noch bewerten – ein Traumjob für die erfahrene Moderatorin.

Und so warteten Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer am Mittwochabend auf die „Fernsehgarten“-Moderatorin. Doch erst mal gab es keine Kiwi in der „Küchenschlacht“. Dabei war das Prinzip durchaus spannend. Cornelia Poletto, Viktoria Fuchs und Johann Lafer durften sich als Starköche mit ehemaligen, sehr erfolgreichen Kandidaten messen.

Andrea Kiewel sorgt für Stimmung bei der „Küchenschlacht“

Die Jurorentätigkeit übernahmen in den ersten drei Runden aber wie gewohnt prominente Köche. Zunächst Nelson Müller, dann Björn Freitag und in Runde drei Karlheinz Hauser. Und so durfte Andrea Kiewel erst nach einer Stunde und 15 Minuten das erste Mal eines der Gerichte probieren. Die Kandidaten hatten zum Thema „Heimatküche“ gekocht, ein Motto, das Andrea Kiewel beinahe die Tränen in die Augen getrieben hätte. „Ich glaube, ich muss weinen“, sagte Kiwi, brachte damit eine ganz neue Komponente ins Spiel.

Weg von der Technik, hin zu dem, was Kochen auch ausmacht. Die Leidenschaft, die Freude, und ja, auch die Rührung, die ein tolles Gericht entfachen kann. Dass ihr dabei die ganz große Expertise fehlte… geschenkt. Kiwi war eben Kiwi. Und gerade das hätte einer anderthalbstündigen „Küchenschlacht“-Sendung auch durchaus häufiger gut getan.

Vor allem im Zusammenspiel mit ihrem Co-Juror Christoph Rüffer sorgte sie für Unterhaltung, lockerte auch den renommierten 3-Sterne-Koch aus Hamburg auf. Aber warum nur am Ende, liebes ZDF? Kiwi im Zusammenspiel mit Nelson Müller oder Björn Freitag … das wäre doch Unterhaltung pur gewesen. Diese Chance wurde vertan. Aber die nächste kommt doch sicher!