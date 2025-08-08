Andrea Kiewel: Rührende Worte über Laura Dahlmeier (†) – „Legt alles lahm in mir“

Die Nachricht vom plötzlichen Tod der Biathletin Laura Dahlmeier hat Andrea Kiewel tief bewegt. In ihrer Kolumne in der „SuperIllu“ erinnert die „Fernsehgarten“-Moderatorin in emotionalen Worten an die verstorbene Sportlerin. Besonders ihre Verbundenheit durch das gemeinsame Interesse am Biathlon macht diesen Verlust so schwer für Andrea Kiewel.

Über ihre persönlichen Gedanken und die Frage, wer den Hinterbliebenen Trost spenden kann, reflektiert sie in teils poetischen Bildern, wie die „Bunte“ berichtet. Die Hommage zeigt, wie sehr der Verlust von Laura Dahlmeier viele Menschen, nicht nur aus der Sportwelt, erschüttert hat.

Andrea Kiewel über die erschütternde Nachricht

Andrea Kiewel beschreibt, wie sie von Dahlmeiers Tod erfuhr. „Sie hat es nicht geschafft“, sei der Satz gewesen, den sie von einer Freundin gehört habe. „Das sind vier Worte, die wie eine Eiszeit mitten im Sommer klingen, ein Schneesturm Ende Juli, der alles lahmlegt in mir.“ Obwohl unklar ist, ob die beiden Frauen sich persönlich kannten, sieht Kiewel sie als Teil ihrer „Winterfamilie“. Besonders schwerfällt es ihr, angesichts des Verlusts Trost zu finden.

Die Moderatorin schildert, wie sie als Erstes ihre Mutter anrief, um ihr die schreckliche Nachricht mitzuteilen. „Ich wollte, dass meine Mama diese furchtbare Nachricht von mir erfährt und nicht aus den News“, erklärte Andrea Kiewel. Doch selbst der Umstand, dass Dahlmeier an einem Ort starb, den sie liebte, bringt Andrea keinen Frieden. Der Wunsch der verstorbenen Sportlerin, dass ihr Körper auf dem Berg bleiben soll, hinterlässt bei Kiewel Fragen und Zweifel, besonders im Hinblick auf die Familie von Laura Dahlmeier.

„Fernsehgarten“-Star reflektiert über die Hinterbliebenen

Im Schmerz um den Verlust richtet Andrea Kiewel ihren Blick auf alle, die zurückbleiben. „Aber was ist mit uns? Wer trocknet unsere Tränen?“ fragt die Moderatorin in ihrer Kolumne. Trotz der ausweglosen Situation schafft sie es, einen tröstlichen Gedanken für sich zu finden. „In meinen Träumen sitzt Laura Dahlmeier auf einem Gipfel und schaut zufrieden und mit sich im Reinen auf uns herab.“

Der tödliche Unfall passierte am 28. Juli 2025, als Laura Dahlmeier bei einer Bergtour in Pakistan am Laila Peak verunglückte. Beim Abstieg auf etwa 5.700 Metern kam es zu einem tödlichen Steinschlag. Aufgrund schlechter Wetterbedingungen war ihre Bergung unmöglich.

Andrea Kiewels bewegende Hommage zeigt nicht nur ihre persönliche Betroffenheit, sondern gibt auch Einblicke in den Umgang mit Verlusten und die Suche nach Trost.

