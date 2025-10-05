Andrea Kiewel feiert Abnehmerfolg – jetzt verrät sie ihr Geheimnis

Zehn Kilo weniger! Andrea Kiewel macht ihre beeindruckenden Abnehmerfolge öffentlich und gibt Einblicke in ihren Weg dorthin. Die beliebte ZDF-Moderatorin, bekannt aus dem „Fernsehgarten“, hat in den letzten Wochen hart an sich gearbeitet.

Mit Humor und Ehrgeiz überwand Andrea Kiewel ihren inneren Schweinehund und zeigt, dass sie nicht nur vor der Kamera ein Vorbild sein kann. Ihr Erfolgsgeheimnis behält sie jetzt nicht länger für sich.

Andrea Kiewel über Motivation und Disziplin

In ihrer Kolumne in der Zeitschrift „SuperIlu“ verrät Andrea Kiewel ihr Abnehm-Geheimnis. Sie schreibt freudig: „Es wurde aber auch Zeit. Zehn Kilo weniger, Andrea Kiewel.“ Dabei war die größte Herausforderung der innere Schweinehund. Dieser habe sich bei ihr mehr wie ein brüllender Löwe gezeigt, der ständig nach Essen verlangte. Doch Kiwi wusste, dass sich etwas ändern musste.

Mit eisernem Willen und viel Disziplin schaffte Andrea Kiewel die beeindruckende Veränderung. Zucker ade, kleinere Portionen und regelmäßiger Sport wurden ihre Routine. Sie kombiniert Cardio, Pilates und Krafttraining und sieht schon jetzt die positiven Ergebnisse. „Ich schlafe gut, streite wenig und trage wieder Kleider und Hosen wie vor einem Jahr, bevor mein Futter-Marathon startete“, berichtet sie RTL zufolge. Zwei Kleidergrößen weniger und bessere Blutwerte bestätigen ihren Abnehmerfolg. Für Andrea Kiewel war das Ziel klar: Gesund, fit und vor allem glücklicher zu sein.

Besonders freut sich der „Fernsehgarten“-Star über einen neuen Ansporn: Das berühmte Glitzerkleid von 2014. Sollte sie noch zwei Kilo verlieren, würde das Kleid wieder perfekt passen. In diesem Outfit moderierte Kiewel einst ihre allererste ZDF-Silvestershow.

Andrea Kiewel beweist mit ihrem Abnehmerfolg, wie wichtig Disziplin und Wille sind. Ihr neuer Lebensstil bringt sichtbare und spürbare Erfolge. Fans und Zuschauer dürfen gespannt bleiben, ob die ZDF-Moderatorin bald stolz in ihrem Glitzerkleid strahlt. Eines ist jedoch sicher: Andrea Kiewel hat gezeigt, dass jede Veränderung möglich ist – mit der richtigen Einstellung und dem nötigen Durchhaltevermögen.