Andrea Berg überrascht mit Bikinifotos – und macht aufmerksam!

Andrea Berg überrascht ihre Fans mit neuen Bikini-Fotos auf Instagram! Die Schlagersängerin zeigt sich sommerlich am Strand.

Doch Andrea Berg kann die Füße nicht ganz stillhalten. Sie erklärt, dass sie im Sommer bereits Weihnachtssongs schrieb.

Andrea Berg lässt die Seele baumeln

Auf ihre Fans wartet ein echtes Highlight. Sie erinnert: Am Freitag (7. November) erscheint ihr neues Weihnachtsalbum, eine Neuauflage ihres Albums „Weihnacht“. Doch bis es soweit ist, fasziniert die Sängerin ihre Fans mit ihren Strandfotos.

Die 59-Jährige präsentiert sich vor einer traumhaften Kulisse. Weißer Sandstrand, türkisfarbenes Meer und blauer Himmel sind zu sehen. Auf einem Bild sitzt Andrea Berg im Sand. Ihr Blick ist auf das glitzernde Meer gerichtet. Sie genießt die Ruhe des Strandes.

Auf einem anderen Bild läuft Andrea Berg lässig am Wasser entlang. Sie hält einen Sonnenhut in der Hand. Ein weiteres veröffentlichtes Video zeigt springende Delfine im Meer.

Schnell wird deutlich: Die Sängerin genießt ihren Erholungsurlaub in vollen Zügen. Außerdem entfacht Andrea Berg bei ihren Fans ausgelassene Urlaubsstimmung. Sie reagieren sofort auf die bunte Fotostrecke und richten zahlreiche herzerwärmende Nachrichten und Komplimente an ihr Idol.

Ihre Fans sind fasziniert

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen Kommentare:

„Das sieht traumhaft schön aus.“

„Tolles Foto, einen wünderschönen Urlaub wünsche ich euch.“

„Ein Traum.“

„Genieße deinen Urlaub.“

Gute Erholung und viel Sonne.“

Was für tolle und wunderschöne Fotos. Eine schöne Zeit!“

Am Freitag (7. November) ist es soweit: An diesem Tag können sich ihre treuen Anhänger auf das neue Album freuen. „Schneeflöckchen, Weißröckchen“, „Stille Nacht, Heilige Nacht“, „Feliz Navidad“ und viele weitere emotionale Klassiker und Überraschungen werden dabei von Andrea Berg präsentiert.