Andrea Berg: Nach Silbereisen-Show geht es Schlag auf Schlag

Ein runder Geburtstag muss gebührend gefeiert werden! Das dachte sich auch Florian Silbereisen, der anlässlich seines 30-jährigen „Schlagerbooom“-Jubiläums zur großen Show in München lädt. Ab 20.15 Uhr feiert er mit Schlagerfans, um ins neue Jahr zu starten. Für den besonderen Abend hat sich der Entertainer die Crème de la Crème der Branche an Bord geholt – darunter Howard Carpendale, DJ Ötzi und Andrea Berg.

Vor allem für Andrea Berg geht es nach der Show direkt weiter im straffen Terminkalender.

Andrea Berg feiert Jahresende

Mit Songs wie „Sag niemals nie“ oder „Du hast mich tausendmal belogen“ hat sich Andrea Berg längst in die Herzen ihrer Fans gesungen. Am Silvesterabend wird sie bei Silbereisens „Schlagerbooom“ noch einmal zeigen, was sie auf der Bühne so drauf hat. Auf Instagram stimmt sie ihre Fans bereits ein: „Morgen Abend lassen wir es beim Silvester-‚Schlagerboom‘ ab 20:15 Uhr im Ersten und ORF 2 nochmal so richtig krachen!“

Doch der Auftritt in München markiert erst den Auftakt eines spannenden Jahres.

Andrea Berg: Es geht Schlag auf Schlag

„Danach läuft der Countdown für unsere große Arenatour im Februar und März“, verrät Andrea Berg ebenfalls in ihrem Post, der sie inmitten eines Auftritts zeigt. Für die Fans ist die Vorfreude groß, doch die Sängerin selbst blickt auch zurück: „Was für ein emotionales Jahr 2024 mit Euch. An welche Momente erinnert ihr Euch besonders gerne zurück?“

+++Andrea-Berg-Konzert in Köln: Es geschieht schon beim ersten Song+++

Die Antworten ihrer Follower lassen nicht lange auf sich warten: „Das Jahr mit dir war so toll! Danke, Andrea, ich freue mich so sehr auf 2025 mit dir“, schwärmt ein Fan. Ein anderer schreibt: „Danke für so viele schöne Momente.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Mit dieser Unterstützung dürfte die bevorstehende Tour ein voller Erfolg werden. Andrea Berg startet 2025 mit Energie und Freude – und natürlich mit ihren Fans, die sie auf jedem Schritt begleiten. Egal ob beim „Schlagerbooom“ oder auf ihrer Arenatour.