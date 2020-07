Andrea Berg mit trauriger Aussage – „In ein paar Minuten ...“

View this post on Instagram

Hallo ihr Lieben, in wenigen Minuten würde unser 15. Heimspiel starten... Richtig traurig hier ohne Euch... 😢😢 Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben - nächstes Jahr feiern wir wieder gemeinsam das Leben! 🥳 Ich freue mich jetzt erst einmal auf Eure schönsten Impressionen der vergangenen 14 Heimspiel-Open Airs. 📸📸 Schickt uns diese per Mail an media@andrea-berg.de und wir bauen aus Euren Bildern ein Heimspiel-Best of. Ich bin gespannt... 🤗🤗 Seid behütet, Eure Andrea 💋#andreaberg #heimspiel