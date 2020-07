Andrea Berg: Schlagersängerin mit traurigen Worten – „Kann noch gar nicht...“

View this post on Instagram

Hallo ihr Lieben! ☀️☀️Ich mache Urlaub zuhause....Kann noch gar nicht glauben, dass unsere Heimspielkonzerte in zwei Wochen nicht stattfinden werden 😢, richtig doof. 😩😩Aber einige von Euch werde ich ja dennoch wiedersehen... Wir machen wie immer das Beste daraus - das „etwas andere Heimspiel“ eben!! Das wird auf jeden Fall unvergesslich bleiben, denn🚀🚀🚀wir lieben das Leben. Habt ein schönes Wochenende! ☀️😘 #andreaberg