Andrea Berg teilt privates Foto – Fans des Schlager-Stars platzen vor Freude

Ein neues Bild auf dem Instagramprofil von Andrea Berg erregt Aufsehen. Die Schlagersängerin gewährt einen seltenen Einblick in ihr Privatleben.

Schlagerstar Andrea Berg behält ihr Privatleben in der Regel für sich. Hin und wieder postet sie ein Foto aus ihrem Zuhause, doch viel bekommen die Fans nicht von der Sängerin als Privatperson mit.

Doch pünktlich zu Weihnachten teilt Andrea Berg ein Foto von sich und Ehemann Uli. Damit haben die Fans nicht gerechnet.

Andrea Berg: Überraschung am zweiten Weihnachtsfeiertag

Der neue Instagram-Post von Andrea Berg ist eine wirkliche Überraschung für ihre Fans. Nur selten zeigt sich die Musikerin in der Öffentlichkeit mit ihrem Mann.

Anlässlich der Feiertage wünscht das Ehepaar jedoch allen Fans und Followern ein frohes Fest und posiert dafür gemeinsam vor dem eigenen Tannenbaum. Auf dem Foto lächeln sie zufrieden in die Kamera. Andrea legt dabei liebevoll ihre Hand auf den Bauch ihres Gatten.

Das ist Andrea Berg:

Andrea Berg wurde am 28. Januar 1966 als Andrea Zellen in Krefeld geboren

Seit ihrer Hochzeit mit Sportmanager Ulrich im Jahr 2007 lautet ihr bürgerliche Name Andrea Ferber

Andrea Berg betreibt gemeinsam mit der Familie ihres Mannes ein Hotel in Kleinaspach

Bekannt wurde die Schlagersängerin 2001 durch ihr Lied „Du hast mich tausendmal belogen“

Vor ihrer Gesangskarriere war Andrea Berg als Arzthelferin tätig – dabei arbeitete sie sogar auf der onkologischen Station eines Krankenhauses

Andrea Berg: Fans sind begeistert vom Pärchenfoto mit Uli

Die Fans der Schlagersängerin sind hin und weg von diesem süßen Schnappschuss:

„Sehr schön die Zwei.“

„Oh wie toll, euch beide zu sehen!“

„Was für ein wunderschönes Bild von euch beiden.“

Andrea Berg und Ulrich Ferber gelten für sie offenbar als absolutes Traumpaar. Stolze 13 Jahren gehen die beiden schon gemeinsam durchs Leben.

Andrea Berg und Ulrich Ferber sind seit 13 Jahren verheiratet. Foto: imago images

Fan sicher: Andrea Berg altert kaum

Vor allem Andrea Bergs Look auf dem Bild verzaubert die Fans. Am zweiten Weihnachtsfeiertag trägt die Sängerin ein schwarzes Kleid, ihre Haare zur Seite und eine schwarze Brille. „Ich glaube, du wirst immer jünger“, behauptet ein User. Tatsächlich scheint die 54-Jährige in den letzten Jahren kaum gealtert zu sein.

Im Sommer zeigte sich Andrea Berg noch an der Seite eines ganz anderen Mannes. Mit welchem Star die Sängerin ihre Fans überraschte, liest du hier.