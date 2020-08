Andrea Berg: DIESER Mann sorgt für große Augen – „Schöner kann man...“

Andrea Berg gönnt sich derzeit eine kleine Auszeit. Die Schlagersängerin genießt die Freizeit in malerischer Umgebung. In den Bergen Südtirols fühlt sich Andrea Berg zu Haus. Doch was treibt die 54-Jährige eigentlich so, wenn sie mal nicht auf der Bühne performt?

Die Musikerin verbringt die kostbare Zeit mit ihren Liebsten. Schließlich hat sie als gefeierter Schlagerstar dafür nur selten die Möglichkeit. Am Donnerstag teilte Andrea Berg einen privaten Schnappschuss, der ihre Fans zum Staunen brachte.

Andrea Berg: Privater Einblick in das Leben der Schlagersängerin

Auf ihren Social-Media-Kanälen hat Andrea Berg eine kleine Collage von ihrem Ausflug in die Alpen gepostet. Neben der beeindruckenden Kulisse sticht Fans der Sängerin sofort ein bekanntes Gesicht ins Auge.

Niemand Geringeres als Norbert Rier, der Frontmann der Kastelruther Spatzen, grinst neben Andrea Berg in die Kamera. Die Follower des Schlagerstars sind total überrascht von diesem Duo. „Schön, dass du ihn besuchst“, schreibt ein Instagram-User unter das Bild.

Das ist Andrea Berg:

Andrea Berg wurde am 28. Januar 1966 als Andrea Zellen in Krefeld geboren

Seit ihrer Hochzeit mit Sportmanager Ulrich im Jahr 2007 lautet ihr bürgerliche Name Andrea Ferber

Andrea Berg betreibt gemeinsam mit der Familie ihres Mannes ein Hotel in Kleinaspach

Bekannt wurde die Schlagersängerin 2001 durch ihr Lied „Du hast mich tausendmal belogen“

Vor ihrer Gesangskarriere war Andrea Berg als Arzthelferin tätig – dabei arbeitete sie sogar auf der onkologischen Station eines Krankenhauses

Vanessa Mai ist mit Andreas Ferber liiert, dem Stiefsohn von Andrea Berg

Zu Besuch bei Volksmusiker Norbert Rier

Andrea Berg scheint das Treffen mit Norbert Rier eine große Freude bereitet zu haben. „Wunderschöner Besuch“, kommentiert die gebürtige Krefelderin ihre Reise zum Volksmusiker.

Andrea Berg liebt ihren Beruf – doch ab und an braucht auch ein Superstar eine kleine Pause. Foto: picture alliance/dpa

So eine Auszeit wünschen sich wohl viele. So schreibt ein Fan bei Facebook: „Ich glaube, du bist im Paradies. Schöner kann man keinen Urlaub machen. Hab' noch eine schöne Zeit bei Norbert.“

Andrea Berg ist immer für eine Überraschung zu haben

