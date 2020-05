Andrea Berg macht Fans ein besonderes Angebot – doch die wollen etwas ganz anderes

Es war ein Samstagabend im ZDF, an dem Andrea Berg Momente aus besseren Tagen zeigte: Nämlich den Konzertfilm „Andrea Berg – Das Leben ist ein Mosaik“. Dieser wurde hauptsächlich am 15. Februar in der Wiener Stadthalle gedreht.

Damals spielte die Schlagersängerin vor mehr als 15.000 Menschen – heute macht sie ihren Fans ein besonderes Angebot.

Andrea Berg: Fans bekommen besonderes Angebot

„Nicht mehr lange bis zu unserer großen ZDF-Show“, schreibt Andrea Berg am Samstagnachmittag auf Facebook. So langsam könne man also schon mal die Plätze einnehmen, meint die Sängerin.

„Wie und mit wem schaut ihr heute Abend?“, will Berg von ihren Fans wissen. Fotos vom Fernsehabend sollen einfach unter ihren Beitrag gepostet werden.

„Egal ob alleine, mit Haustier oder in der Familie“ – die schönsten Fotos will die Sängerin bei einer virtuellen Facebook-Autogrammstunde nächste Woche zeigen.

Fans wollen etwas ganz anderes

In den Kommentaren unter Andrea Bergs Beitrag wird klar: Die Fans schätzen das Angebot. In Wahrheit wünschen sie sich aber etwas ganz anderes. Eine Auswahl an Kommentaren:

„Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen!“

„Leider dürfen wir ja nicht zusammenschauen…“

„Ich weiß genau, wir sehen uns wieder.“

„Wenn wir nicht zu dir kommen dürfen, kommst du in unser Wohnzimmmer!“

Andrea Berg. Foto: imago images/Georg Ulrich Dostmann

Das ist Andrea Berg:

Geboren 1966 in Krefeld

Mit ihrem zweiten Album „Gefühle“ gelang der Sängerin 1995 der große Durchbruch

Von 2002 bis 2004 war Andrea Berg mit dem Partykünstler Olaf Henning verheiratet

Mit ihrem zweiten Mann und ihrer Tochter lebt sie heute in Kleinaspach

Die Fans freuen sich ihren Schlagerstar zumindest im TV ihren Schlagerstar zu sehen. Hier einige Reaktionen auf Twitter:

Eine ganz grosse unsere Andrea Berg. Geniesse es, das Konzert in Wien nochmal wiederzuerleben! Der Souhdtrack zu meinem Leben!

Hervorragend zu Abend gegessen, exzellenten Rotwein im Glas, Andrea Berg singt im ZDF, es ist ein gutes Leben.

Andrea Berg: Konzertfilm als kleiner Trost

Doch trotz Konzertfilm: Andrea Bergs Fans hätten dennoch lieber eines ihrer Konzerte besucht. (nr)