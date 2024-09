Andrea Berg: Fans auf 180 – „Das ist respektlos“

Sie ist die absolute Schlager-Queen, hat Millionen von Platten verkauft: Die Rede ist von Andrea Berg. Normalerweise liegen der 58-Jährigen die Fans zu Füßen. Doch jetzt gibt es ordentlich Theater – schuld ist ihr neues Album.

So hatte sich Andrea Berg das mit Sicherheit nicht vorgestellt: Die „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin hat eigentlich allen Grund zu Freude. Schon bald wird ihr neues Album auf den Markt kommen! Doch kurz bevor es so weit ist, musste die Musikerin ihren Fans noch etwas mitteilten. Ihre Anhänger sind verärgert.

+++„Die Giovanni Zarrella Show“: Pietro Lombardi erhält ganz besonderes Geschenk – „Mit viel Liebe“+++

Andrea Berg verkündet es selbst

Es ist DAS Event für alle Fans der gepflegten Schlager-Musik. Der „Schlagerboom“ findet auch 2024 statt – und sorgt dafür, dass Andrea Berg das Release-Datum ihres heißersehnten Album verschiebt. Das wurde in einem Beitrag auf ihrem offiziellen Instagram-Account (154.000 Follower) verkündet.

„Andrea Berg wird beim ‚Schlagerbooom‘ 2024 gemeinsam mit ihren Fans den Release ihres dann brandneuen Albums feiern. Das mit Spannung erwartete Studioalbum ‚Andrea Berg‘ wird dank des neuen Termins kurz zuvor veröffentlicht. Es erscheint am 18. Oktober 2024 überall im Handel. Der ‚Schlagerbooom‘ in der Dortmunder Westfalenhalle wird am 19. Oktober um 20.15 Uhr live im Ersten und im ORF zu sehen sein“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Fans von Andrea Berg poltern drauflos

Und zahlreichen Anhängern der Musikerin passt die Verschiebung der Album-Veröffentlichung überhaupt nicht in den Kram. Sie lassen ihren Unmut unter dem Instagram-Beitrag freien Lauf. „Auch wenn es promo-mäßig Sinn macht, finde ich eine so kurzfristige Verschiebung sehr schade!“ und „Finde so eine Verschiebung hinsichtlich dessen, dass Fans es vorbestellt haben, und sich dementsprechend auf den eigentlichen Termin eingestellt haben, daneben. Nur wegen einer Show und Promo die Fans dafür zu vertrösten nach so einer langen Zeit des Wartens, ist respektlos“, urteilen beispielsweise zwei Fans.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Doch nicht alle Anhänger wollen ihrem Idol die Album-Verschiebung Krumm nehmen. „Liebe Andrea, ich freue mich schon drauf“, heißt es von einem Fan. Man darf gespannt sein, wie das Album am Ende wirklich bei den Fans ankommt.