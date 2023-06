Amira Pocher macht trauriges Geständnis – „War wirklich krass“

Amira Pocher hat es geschafft. Sie ist lange nicht mehr nur die Frau von Oliver Pocher, sondern ist eine eigenständige und erfolgreiche Moderatorin und Geschäftsfrau. Doch was einige nicht wissen: Die 30-Jährige hat in ihrer Vergangenheit einiges durchmachen müssen, wie sie in ihrem Podcast erzählt.

2016 lernten sich Amira Pocher und Oliver Pocher kennen, drei Jahre später folgte die Hochzeit der beiden. Mittlerweile ist das Paar Eltern von zwei Kindern, die sie aber aus der Öffentlichkeit raushalten. Die „Prominent“-Moderatorin scheint ihr Familienglück in vollen Zügen zu genießen, doch das war nicht immer so.

Amira Pocher spricht über toxische Beziehung

Vor ihrer Ehe mit Oliver Pocher musste die zweifache Mutter einiges durchmachen. In ihrem Podcast „Hey Amira“ spricht sie nun über vergangene Beziehungen, die alles andere als schön waren. Von narzisstischem Verhalten, über Betrug, bis hin zu Kontrollzwang: Amira Pocher teilt intime Details mit ihren Fans.

Dabei erinnert sich die 30-Jährige besonders an eine Beziehung. Zwei Jahre war sie mit einem Mann zusammen, dessen Name sie allerdings nicht nennt. In dieser Zeit habe ihr Ex zum Beispiel kontrolliert, ob die Motorhaube des Autos warm war und sie demnach ohne sein Wissen unterwegs war.

Amira Pocher: „Wirklich krankhaft“

Die gebürtige Österreicherin beschreibt das Verhalten des Mannes als „wirklich krankhaft“.Weiter erzählt Amira Pocher in ihrem Podcast: „Wenn nur das Handy vom Nachbar geklingelt hat, hieß es, du hast ein zweites Handy und dann wurden da Betten auseinandergenommen.“

Heute scheint es der 30-Jährigen gutzugehen. Doch diese traumatischen Erfahrungen werden sie wohl immer begleiten. „Das war wirklich krass, was das mit einem macht“, sagt sie abschließend.

