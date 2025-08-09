Amira Aly: Zwischenfall kurz vor Umzug – es ist schlechtes Timing

Amira Aly sorgt erneut für Schlagzeilen: Die Moderatorin wurde auf der A3 bei Mettmann (NRW) mit ihrem Mercedes-SUV geblitzt. Der Grund: Sie überschritt die zulässige Geschwindigkeit um mehr als 41 km/h. Die Konsequenzen? Vier Wochen Führerscheinentzug, ein Bußgeld von 320 Euro und zwei Punkte in Flensburg.

Doch Amira Aly scheint diesen Zwischenfall gelassen zu nehmen, obwohl das Timing kaum schlechter sein könnte. Denn die Ex-Frau von Oliver Pocher bewältigt ihre Strafe mitten im Umzugsstress – ihr neues Zuhause in Köln steht kurz vor der Fertigstellung.

Amira Aly plant ihren Umzug

In wenigen Tagen zieht Amira Aly in ein modernes, ökologisches Fertighaus mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaikanlage. Das Traumhaus, das über 400 Quadratmeter verfügt, wurde der „Bild“-Zeitung zufolge teilweise durch ihren Gewinn bei „Schlag den Star“ im August 2024 finanziert. Bereits damals war sie offiziell mit ProSieben-Moderator Christian Düren liiert, der nun mit ihr in das neue Haus einziehen soll. Die zweifache Mutter legt nicht nur Wert auf Nachhaltigkeit, sondern findet auch mit der Unterstützung ihres Partners die ideale Wohnlösung.

+++ Amira Aly macht besonderes Geschenk – „Das ist der Liebe geschuldet“ +++

Beruflich ist bei Amira Aly ebenfalls viel los. Als neues Gesicht einer Nahrungsergänzungsmarke von Fitness-Influencer Christian Wolf sorgt sie für Aufmerksamkeit. Doch diese Kooperation ist nicht unumstritten, da ihr Ex-Mann Oliver Pocher und Wolf sich öffentlich heftig stritten. Trotz der Kritik und dem Verlust einiger Follower hat Amira Aly weiterhin fast eine Million Abonnenten auf Instagram.

Kein Anflug von Stress

Obwohl die Zusammenarbeit online diskutiert wird, lässt sich Amira Aly nicht aus der Ruhe bringen. Ihre professionelle Einstellung zeigt, dass sie gut mit solchen Herausforderungen umgehen kann. Die Moderatorin hat gelernt, ihre Projekte und Entscheidungen unabhängig von öffentlichen Kontroversen umzusetzen und bleibt dabei fokussiert.

In zwei Wochen endet ihre Zeit ohne Führerschein und Amira Pocher kann wieder Auto fahren. Bis dahin genießt die Moderatorin die letzten Vorbereitungen für ihren Umzug und verbringt Zeit mit ihrer Familie. Die 32-Jährige scherzt: „Ich mache jetzt eben ein paar Schritte mehr.“ Ob beruflich oder privat: Sie meistert alle Veränderungen mit ihrer gewohnten Gelassenheit und Stärke.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.