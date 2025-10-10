Amira Aly offen über ihre Verlustangst: „Warte immer auf den großen Knall“

Amira Aly hat in Christian Düren das große Liebesglück gefunden. Nach einigen Enttäuschungen ist der „taff“-Moderator seit anderthalb Jahren an ihrer Seite. Doch obwohl die beiden verliebt wie am ersten Tag wirken, schwingen bei Amira Zweifel und Ängste mit.

In Marlene Lufens Podcast „M wie Marlene“ spricht die zweifache Mutter der „Bild„-Zeitung zufolge über ihre Traumbeziehung, Verlustängste und den Wunsch nach Stabilität. Amira gibt dabei tiefe, emotionale Einblicke in ihre Vergangenheit und ihre Wünsche für die Zukunft. Gleichzeitig zeigt sie, wie glücklich sie in ihrem neuen Lebensmodell ist.

Amira Aly über Fernbeziehung und Verlustängste

Vor wenigen Wochen zog Amira Aly mit Christian Düren in ihr neues Traumhaus ein, das sie selbst geplant hat. Doch obwohl die beiden zusammen wohnen, fühlt es sich für Amira nicht immer so an. Düren pendelt beruflich viel zwischen Köln und München, wo er „taff“ moderiert. „Es ist für mich total schwierig. Es fühlt sich manchmal schon an wie eine Fernbeziehung“, verrät sie offen.

Trotz der Herausforderungen ist Amira überglücklich mit Christian. Dennoch suchen sie manchmal alte Ängste heim. „Ich warte unbewusst immer auf den großen Knall. Immer auf diese große Desillusion“, gesteht sie. Die Angst, dass nicht alles so ist, wie es scheint, begleitet sie. Dieser Zweifel hat seine Wurzeln in ihrer Kindheit: Als Amira drei Jahre alt war, verließ ihr Vater die Familie.

Kindheit und Familienglück

„So ein Papa-Thema ist für ein Mädchen immer krass“, sagt sie unter Tränen. Aus diesem Grund legt Amira viel Wert auf eine starke Vaterfigur für ihre beiden Söhne (4 und 5 Jahre alt) aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher. Obwohl die Ehe gescheitert ist, hält sie große Stücke auf ihren Ex-Mann. „Du hast einen Vater für deine Kinder, der sich Mühe gibt“, sagt Amira über Pocher.

Mit Christian Düren liebt sie heute einen Mann, der sie so akzeptiert, wie sie ist. Amira sieht sich in einer idealen Lebenssituation: „Ich habe the best of both worlds. Ich habe einen Partner und einen Vater für die Kinder“, sagt sie dankbar. Die beiden Männer bringen Stabilität in ihr Leben.

Könnte Amiras Familie in Zukunft noch größer werden? Auf Marlene Lufens Frage dazu reagiert sie gelassen: „Auf jeden Fall möchte er auch eine Familie haben. Wir sind ja natürlich auch seine Familie. Aber es ist schon ein Kinderwunsch da. Mal schauen, wann.“

Amira Aly blickt positiv in die Zukunft. Trotz vieler Enttäuschungen in der Vergangenheit scheint sie endlich dort angekommen zu sein, wo sie sich immer gesehen hat: als starke Frau, glückliche Mutter und liebevolle Partnerin. Doch eins bleibt sicher – Amiras Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt.