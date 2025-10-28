Amazon- und Sky-Kunden müssen für diesen Film richtig blechen: Im TV läuft er heute umsonst

Es ist Dienstag und zwangsläufig stellt sich die Frage: Was läuft heute eigentlich im TV? Verständlich: Lädt das Herbst-Wetter doch gerade nicht wirklich dazu ein, seinen Abend im Freien zu verbringen. Also rauf auf die Couch, ab unter die warme Decke, dazu ein warmer Tee, ein paar Stückchen Schokolade und Fernseher an.

Wer an diesem Dienstag (28. Oktober 2025) keine Lust auf Fußball hat, das ZDF zeigt die DFB-Pokal-Partie des BVB gegen die Eintracht aus Frankfurt, und auch nicht unbedingt den Zoff und den Streit im „Sommerhaus der Stars“ ertragen kann (hier verrät uns ein Kandidat, welche drei Personen die anstrengendsten im Haus waren), sollte auf seiner Fernbedienung einfach mal die Taste von Kabel 1 suchen.

Bei Amazon und Sky musst du für diesen Film bezahlen

Der Sender zeigt nämlich einen echten Klassiker, für den die Abonnenten von Sky oder Amazon Prime Video richtig blechen müssen. Es handelt sich um die Komödie „Evolution“ mit „Akte X“-Star David Duchovny und „Jurassic Park II“-Legende Julianne Moore.

Doch worum geht es in der Science-Fiction-Komödie? Forscher machen bei der Untersuchung von Meteoritensplittern eine gruselige Entdeckung. Kamen doch mit den Gesteinsbrocken Einzeller aus dem All auf die Erde, die sich unglücklicherweise in Windeseile reproduzieren. Helfen kann nur ein Wundermittel aus dem Drogeriemarkt: Anti-Schuppen-Shampoo.

Klingt ein wenig verrückt, ist es auch. Dennoch fand der Film etliche Fans. So spielte der 2001 erschiene Film rund 98 Millionen US-Dollar ein. Und das Lexikon des internationalen Films nennt ihn eine „handwerklich konventionelle Science-Fiction-Actionkomödie“. Und was will man sagen, schließlich kannst du ihn am 28. Oktober 2025 um 20.15 Uhr kostenfrei bei Kabel 1 sehen. Kunden von Sky müssen für die Leihversion immerhin 3,99 Euro und für die Kaufversion gar 9,99 Euro zahlen. Bei Amazon Prime Video kostet die Leihversion 3,99 Euro und die Kaufversion ebenfalls 9,99 Euro.