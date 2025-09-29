„The Summit“: Mit DIESEM Kniff schlägt Amazon „Dschungelcamp“ & Co.

Hoch hinaus und keine Zeit zum Durchatmen. Mit „The Summit“ liefert Amazon eine Reality-Show, die mehr Action hat als so mancher Kinofilm. Zwölf Promis kämpfen in Neuseeland um eine Million Euro. Doch der Weg zum Gipfel ist hart und voller Überraschungen.

Die Regeln sind simpel und gleichzeitig brutal. Alle starten gemeinsam. Jeder trägt einen Teil des Geldes im Rucksack. Doch nur einer darf am Ende die gesamte Summe behalten. Auf dem Weg nach oben warten extreme Herausforderungen, Wind, Wetter und jede Menge Zoff. Denn wer nicht stark genug ist, kann von den anderen gnadenlos rausgewählt werden.

Amazon schreibt mit „The Summit“ Reality-Geschichte

Beim Screening in Berlin am Donnerstagabend (25. September) war die Spannung groß. Auch unsere Redaktion war vor Ort. Tanja Tischewitsch, Ansgar Brinkmann, Klaudia Giez, Giulia Siegel, Patrick „patroX“ Feldmann, Felix von Jascheroff, Serkan Yavuz, Cecilia Asoro, Emmy Russ, Matthias Mangiapane und Flying Uwe – sie alle wollen den Gipfel erreichen. Satte eine Million Euro sind möglich, doch nur einer wird das Preisgeld am Ende in den Händen halten!

Volker Neuenhoff, Unterhaltungschef bei Amazon Prime, machte im Kulturzentrum AchtBerlin eine klare Ansage. „Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, das höchste Preisgeld, was man jemals bei einer deutschen Reality ausgelobt hat.“ Und er stellte die Frage, die alles entscheidet: „Wie viel von der Million kommt am Ende wirklich oben an?“ Denn jeder Ausstieg kostet Geld. Jeder verlorene Kandidat reduziert den Jackpot.

Doch im Vergleich wirken andere Shows da fast geizig. Bei „DSDS“, „Dschungelcamp“ und „Promi Big Brother“ winken 100.000 Euro. „Sommerhaus der Stars“ und „Kampf der Realitystars“ zahlen 50.000 Euro.

„The Summit“: Deutsche Film-Fans erkennen sofort DIESE Stimme

Das Konzept hat international schon eingeschlagen. Ursprünglich kommt „The Summit“ aus Australien. Dort wurde das Format sogar für den International Emmy Award nominiert. Nun soll es auch in Deutschland Reality-Geschichte schreiben.

Besonders cool: Schon in der ersten Minute bekommen die Zuschauer Kino-Feeling. Denn die Off-Stimme kommt von Manfred Lehmann, der deutschen Synchronstimme von Bruce Willis. Mehr Gänsehaut geht kaum.

Ab dem 26. September sind alle sechs Folgen bei Amazon Prime verfügbar. Wer einschaltet, bekommt Nervenkitzel pur. Drama, Intrigen, Tränen und spektakuläre Naturbilder.