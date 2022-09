Amazon Prime: Mega-Angebot! Wenn du zu DIESEN Gruppen gehörst, sparst du die Hälfte

Es war der Stichtag schlechthin für alle Nutzer des Streamingdienstes Amazon Prime. Ab dem 15. September müssen alle mit einem Abo tiefer in die Tasche greifen. Doch ganz bestimmte Personengruppen können die Hälfte sparen.

Bisher hat Amazon Prime für ein Abonnement 7,99 Euro im Monat oder 69 Euro im Jahr verlangt. Doch dann folgte der Preis-Schock. Ab Mitte September erhöhte sich der jährliche Beitrag um 20 Euro auf 89,99 Euro und im Monat zahlt man mit 8,99 einen Euro mehr. Doch ein genauerer Blick auf die Homepage des Video-on-Demand-Dienstes lohnt sich, um zu sparen.

Amazon Prime: Finanzschwächere Haushalte sparen bis zur Hälfte

Seit geraumer Zeit gibt es beispielsweise den Studentenrabatt, wo Studierende lediglich 3,99 Euro im Monat zahlen müssen. Das gilt auch für Menschen mit einem nachweisbaren und dauerhaften Wohnsitz in Deutschland oder Österreich, die entweder vom Rundfunkbeitrag befreit sind oder einen Sozialpass haben, wie der Streaming-Anbieter selbst auf seiner Webseite schreibt. Diese Gruppen sollen laut dem Streamingdienst bis zu 50 Prozent sparen können und das Abo zu den Konditionen nutzen, wie es für Studenten gilt. Ab 2023 erhöht sich der monatliche Satz jedoch für alle auf 4,49 Euro.

Amazon Prime: DIESE Personengruppen profitieren

Ob auch du zu der Gruppe gehörst, die bares Geld sparen kann, kannst du auf den offiziellen Informationsseiten finden.

Laut rundfunkbeitrag.de kann man sich von diesem befreien lassen, wenn man beispielsweise Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld empfängt, Pflege­geld nach landes­gesetz­lichen Vor­schriften beansprucht und vieles mehr.

Wer berechtigt ist einen Sozialpass zu bekommen, ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. In der Regel gilt das, wenn man Wohngeld bei der Stadt bezieht, in einem Alten- oder Pflegeheim lebt oder den Kinderzuschlag von der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit empfängt. Für nähere Informationen wende dich an die offizielle Webseite deiner Stadt.

