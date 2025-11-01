Amazon-Kunden müssen zahlen: Im TV läuft dieser Blockbuster Samstag umsonst

Es war einer DER Kino-Knaller des Jahres 2022. Die Fortsetzung eines absoluten Klassikers und beste Heimkino-Unterhaltung für einen verregneten Samstagabend: Die „Top Gun“-Fortsetzung „Top Gun: Maverick“.

Allein am Startwochenende spielte der Film in den USA sagenhafte 156 Millionen Dollar ein, setzte sich damit klar an die Spitze. In Deutschland wollten 610.000 Filmfans den Blockbuster sehen, was ihn zum dritterfolgreichsten Kinofilm des Jahres nach „Avatar: The Way of Water“ und „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ machte.

RTL zeigt Kino-Blockbuster „Top Gun: Maverick“

Doch worum geht es in dem Film, der am Samstagabend (1. November 2025) um 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL läuft? Pete „Maverick“ Mitchell (gespielt von Tom Cruise) kehrt nach drei Jahrzehnten zur Top-Gun-Schule zurück, um die dortigen Piloten für eine riskante Mission auszubilden, die die Zerstörung einer Urananreicherungsanlage zum Ziel hat. Dabei muss er sich mit Bradley Bradshaw (gespielt von Miles Teller), dem Sohn seines verstorbenen Freundes Goose (im ersten „Top Gun“ gespielt von Anthony Edwards), auseinandersetzen.

Ein echter Blockbuster mit beeindruckenden Bildern und nervenzerreißenden Action-Szenen. Und das für die TV-Zuschauer sogar kostenlos. Ein Einschalten lohnt sich also auf jeden Fall. Auch, weil der Film stand jetzt nur im Abo-Angebot von Netflix enthalten ist. Bei Amazon-Prime-Video kostet die Leihversion des Titels 3,99 Euro, die Kaufversion gar 9,99 Euro.

Nur Netflix hat den Kracher im Angebot

Etwas günstiger ist es bei Magenta TV. Dort kostet die Leihversion 2,99 Euro, die Kaufversion unterscheidet sich jedoch preislich nicht von der bei Amazon Prime Video.

Und was, wenn du am Samstagabend um 20.15 Uhr keine Zeit hast? Dann heißt es: Lange aufbleiben. Um 0.40 Uhr zeigt RTL in der Nacht zu Sonntag (2. November 2025) den Film nochmals.